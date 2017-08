Zahajovací zápas, a hned jde o všechno. Je tady derby se Slovenskem

dnes 13:58

Štětín (Od zpravodaje iDNES.cz) - Půjde o hodně. Ač to bude první zápas celé skupiny, možná právě ten rozhodne o úspěchu a neúspěchu. Čeští volejbalisté se na úvod mistrovství Evropy v polském Štětíně utkají se Slovenskem. Papírové předpoklady napovídají, že by ve hře mohlo být postupové místo do vyřazovacích bojů.