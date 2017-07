Basketbalistům začíná v Polsku herní příprava na mistrovství Evropy

Také Polsko však postrádá svou největší hvězdu a Satoranského spoluhráče ve Washingtonu Marcina Gortata, který tentokrát chybí v nominaci trenéra Mikea Taylora, bývalého asistenta u českého národního týmu. I tak ale Čechy prověří kvalitní hráči jako A.J. Slaughter, Mateusz Ponitka či Damian Kulig.

Ačkoli jde o první testovací zápas, bude mimořádný pro českého pivota Patrika Audu, který se v příští sezoně vrací ze Španělska právě do polské ligy, kde bude oblékat dres Rosy Radom. V minulosti tam už hrával za Kutno.

„Je to potřetí za čtyři roky, co jedeme hrát s Poláky do Walbrzychu. Vždycky je to pro mě speciální. Znám tam vlastně skoro všechny kluky. Těším se na návrat do Polska. Bude to zajímavý zápas,“ řekl Auda. „I ve Španělku jsem se díval na statistiky z každého kola polské ligy. Hodně hráčů tam znám a mám mezi nimi kamarády. Když některé zápasy byly v dobrých časech, podařilo se mi je chytit přes internet. Myslel jsem si, že se tam jednou vrátím, tak jsem chtěl být v obraze,“ dodal.

Auda se bude chtít předvést v dobrém světle i proto, že asistentem u polské reprezentace je jeho budoucí kouč z Radomi Wojciech Kamiňski. „S ním jsem se už domlouval, že bychom se měli i na chvíli potkat. A dalším asistentem je zas můj bývalý kouč z Kutna, tak to tam bude takové malé setkání,“ řekl Auda.

Utkání se hraje ve Walbrzychu, kde český výběr začínal přípravu i před dvěma lety a následně vybojoval na ME historické sedmé místo. Jde o bývalé hornické město jen 10 kilometrů od českých hranic. „Walbrzych není velké město a hraje se tam třetí nejvyšší soutěž. Všichni tak musí dojet odjinud, ale vždycky tam byla skvělá atmosféra a myslím, že letos to nebude jinak, protože basketbal je v Polsku hodně populární,“ dodal Auda.

Páteční utkání začíná v 19:30. V sobotu se hraje odveta od 12:45, ovšem za zavřenými dveřmi bez diváků a pozorovatelů z tábora soupeřů na mistrovství Evropy.