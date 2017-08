Hejnová bere finále Diamantové ligy jako reparát mistrovství světa

Český rekordman se představí už v belgické metropoli už ve čtvrtek, protože koulaři obstarají od 17 hodin na náměstí Grand Place předehru pátečního hlavního programu. Staněk minulý týden vyhrál mítink v německém Bad Kostritzu a vyřešil i problémy s třísly. „Těším se na finále, dám do toho všechno. Forma zůstala, jak ukázal pátek v Německu, věřím, že ještě můžu vrhnout daleko,“ uvedl čtvrtý muž mistrovství světa v tiskové zprávě.

V novém formátu rozhoduje o celkovém vítězi Diamantové ligy jen výsledek na finálovém mítinku. Proč by vedle oštěpařů nemohli uspět i další čeští atleti? Vedle Staňka je při chuti i světová šampionka z let 2013 a 2015 Hejnová. Po čtvrtém místě na mistrovství světa v Londýně vyhrála na Diamantové lize v Birminghamu a nenašla přemožitelku ani při vloženém závodě v Curychu. Svůj nejlepší čas sezony stlačila na 54,13 sekundy.

Každý z vítězů Diamantové ligy získá odměnu 50 000 eur (asi 1,3 milionu korun). Finanční prémie jsou vypsané pro osm závodníků v každé disciplíně.

Ve finále v Bruselu nastoupí z londýnských medailistek jen olympijská šampionka Dalilah Muhammadová z USA, kterou Hejnová v Birminghamu porazila. Mistryně světa Kori Carterová z USA i bronzová Jamajčanka Ristananna Traceyová ve startovní listině nejsou.

Nechybějí ale další Američanka Ashley Spencerová a Jamajčanka Janieve Russellová, které v této sezoně zaběhly rychleji než Hejnová. „Sejde se téměř celá světová špička, takže to pro mě bude takový reparát mistrovství světa. Já věřím, že mám formu pořád dobrou, nic mě nebolí a cítím obrovskou podporu fanoušků, takže věřím tomu, že si zaběhnu zase sezonní maximum, a uvidíme, na co to bude stačit,“ uvedla Hejnová. Diamantovou ligu vyhrála v letech 2013 a 2015.

Jednoznačnou favoritku bude mít soutěž výškařek. Mistryně světa Maria Lasickeneová, která jako Ruska musí závodit pod neutrální vlajkou, vyhrála všechny závody v této sezoně včetně šesti kvalifikačních mítinků Diamantové ligy a vylepšila si osobní rekord na 206 centimetrů.

Nejmladší účastnicí dvanáctičlenného finále bude devatenáctiletá juniorská mistryně světa i Evropy Hrubá. „Je to poslední velký závod letošní sezony a chtěla bych se ještě pokusit zabojovat o dobrý výkon a umístění, i když bude velká konkurence. Moc se na to těším,“ uvedla v tiskové zprávě výškařka, která obsadila dělené čtvrté místo na mítinku Diamantové ligy v Londýně.

Na šestý triumf v Diamantové lize za sebou bude útočit chorvatská diskařka Sandra Perkovičová. Hlavní vyzývatelkou dvojnásobné olympijské vítězky a mistryně světa z Londýna bude Australanka Dani Stevensová, která si na cestě za stříbrem z MS vylepšila osobní rekord na 69,64 metru. Diskařky v 18:30 zahájí program.