Nejlepší český maratonec: Chtěl jsem běžet spíše na druhé místo

Při absenci aktuálně nejlepšího českého vytrvalce Jiřího Homoláče nabídl Volkswagen Pražský maraton souboj dvou mužů - Víta Pavlišty a Petra Pechka.

Očima české vítězky Petry Pastorové I mezi českými ženami se zrodilo překvapení. Navzdory papírovým předpokladům si pro třetí titul kariéry doběhla Petra Pastorová časem 2:46,34. Na druhém místě doběhla Radka Churáňová, hlavní česká favoritka. „Do pátého kilometru vedla Radka Churáňová. Poté jsem ji na čele vystřídala a už tam nikoho nepustila,“ vyprávěla s úsměvem 40letá vytrvalkyně.

„Běželo se mi opravdu dobře, až mě to překvapilo. Závodila jsem před deseti dny, takže jsme se bála, jak zregeneruju. Při absenci Evy Nývltové-Vrabcové jsem toužila vyhrát,“ doplnila.



Ještě v polovině závodu ztrácel Pechek na svého soupeře 55 sekund. Jenže zatímco Pavlišta v posledních kilometrech své tempo neudržel, zkušený Pechek si strojovým během zajistil pátý tuzemský titul.

„Maraton v ulicích Prahy mi sedí. Navíc je to doma, před skvělými fanoušky. Mám ho opravdu rád,“ říká 34letý vytrvalec.

Z pěti republikových titulů byl ten dnešní pravděpodobně nejpřekvapivější, že?

Opravdu jsem spíše pomýšlel na druhé místo, protože jsem tušil, že Vítek (Pavlišta) poběží rychleji. Vzhledem i k tomu, že letos ovládl republikový šampionát v půlmaratonu i na desítce na dráze. Také jsem chtěl překonat loňský čas. (loni se Pechek stal mistrem ČR v čase 2:22,42). Což se nakonec povedlo.

Pavlišta rychlejší opravdu byl, ale pouze na 34. kilometr, kde jste ho svým strojovým tempem předběhl. Věřil jste tomu? Na hranici půlmaratonu jste ztrácel téměř minutu.

Věděl jsem o našem rozestupu. I proto jsem už nedoufal. Najednou jsem ho ale uviděl před sebou, což mi dodalo strašnou energii.

S jakou taktikou jste šel do závodu?

Zprvu jsem se chtěl držet po boku nejlepších žen. Ale ony to rozběhly na 3 minuty a 17 vteřin na kilometr, tak jsem se na to po dvou kilácích vykašlal. Poté jsme běželi ve tříčlenné skupině a už jsem se snažil pouze udržet stabilní tempo.

V hlavním městě už jste si doběhl pro devět medailí. Navíc jste si tu zaběhl i osobní rekord. Přesto, jaký byl ten letošní titul?

Je pravdou, že časy jsem tu běhal daleko lepší. Ten letošní byl ale hodně náročný a především překvapivý.

Takže tamější podnik patří k hlavním vrcholům sezony?

Rozhodně v té první polovině. Bydlím v Praze, navíc fanoušci jsou tady rok od roku lepší. Znovu mě Pařížské ulici hnali do cíle.