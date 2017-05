Velký český den na Pražských schodech ozdobil vítězstvím Kulhavý

Byl to ve středu na Pražském hradě velký český den.

Už ve druhém kole se vytvořila tříčlenná skupina s Jaroslavem Kulhavým, Matoušem Ulmanem a Janem Škarnitzelem, ke které se ještě o tři kola později přidal Kristián Hynek.

Spolu pak tohle kvarteto vydrželo až do posledního kola, kdy za to při výjezdu na Jánský vršek vzal stříbrný medailista z her v Riu. Kulhavého se v tu chvíli ještě drželi Ulman se Škarnitzelem, ale česká biková jednička nepolevovala.

Po chvíli si Kulhavý vytvořil náskok deseti metrů a na Hradčanské náměstí už přijel osamocen.

Zvedl ruce nad hlavu a mohl slavit. Po šesti letech navázal na své první vítězství z roku 2010. „Je super, že jsem tady dokázal po delší době vyhrát a ukázal jsem se tomu specifickému publiku, které tady každoročně je,“ usmíval se vítěz v cíli.

Za ním dorazil na druhém místě Jan Škarnitzl před Matoušem Ulmanem. Povedený český den pak podtrhl čtvrtý Kristian Hynek.

„Byl to úplný šrot od startu do cíle, bylo to šílený. Šel jsem do toho s tím, že chci dobře odstartovat, abych si nemusel dojíždět žádnou ztrátu. Jelo se hrozně vysoké tempo a myslel jsem, že to nelze vydržet, ale já se naopak cítil líp a líp. Když ale Jára v závěru nastoupil, nebyla vůbec šance mu stačit,“ přiznal Ulman.



V minulosti se o vítězství na Schodech prala jména jako Julien Absalon, Jose Hermida, Christopher Sauser nebo Miguel Martinez.

Letos patřili k hlavním favoritům 24. ročníku kromě stříbrného olympijského medailisty z Ria Jaroslava Kulhavého také obhájce prvenství Florian Vogel, nebo třetí muž olympiády Carlos Coloma Nicolas.

Po loňském půlhodinovém experimentu a předešlých ročnících, kdy se závodilo na určitý čas, čekala letos bikery změna – jelo se na 11 okruhů.

Ty ale zůstaly neměnné. Kulhavého a spol. tak za slunečného počasí čekala další jízda malebnými uličkami Malé Strany a Hradčan přes 128 zámeckých schodů s náročným výjezdem přes Jánský vršek a Nerudovu ulici.

Přesně v 18:30 vyrazili bikeři za doprovodu kapely The Offspring vstříc jedenácti přetěžkým okruhům. V čele se hned usadil Kulhavý s týmovým kolegou ze Specialized Simonem Andreassenem, který se ale záhy začal propadat.

Hned ve druhém kole se pak vytvořila tříčlenná česká skupina s Kulhavým, Škartnitzelem a Ulmanem, naopak Coloma Nicolas musel řešit technické problémy a ze souboje o vítězství vypadl hned na začátku závodu.

I přes pomalejší start se dopředu prokousával Kristián Hynek, který se prohnal kolem několika soupeřů a v pátém kole si dojel k vedoucí trojici. České kvarteto ujíždělo zbytku světa.

„Start se mi vůbec nepovedl, nebylo to technikou, spíš fyzičkou. Ani jsem nečekal, že bych se ještě dostal úplně dopředu,“ povídal pak Hynek.

Přesto to zvládl a s vedoucí trojicí pak zůstal až do posledního kola.

V posledním výjezdu k Hradčanskému náměstí pak své turbo zapnul olympijský vítěz z Londýna a tomu už nikdo nestačil.

Závod žen, který se jel letos teprve podruhé, vyhrála Švýcarka Corina Gantenbeinová. Nejlepší Českou byla čtvrtá Pavla Havlíková.