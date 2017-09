Paternosterem do pravěku. Výstava přibližuje počátky basketbalu

Výstava v Paláci YMCA v ulici Na Poříčí provede návštěvníky počátky basketbalu od vůbec prvního utkání na sportovní škole ve Springfieldu ve státě Massachusetts až po první ligové basketbalové zápasy v Československu.

„Návštěvníci se mohou projet naším paternosterem a v jednotlivých patrech si prohlédnou fotografie nebo dobové dokumenty, které jim přiblíží, jak se basketbal vyvíjel,“ říká Petra Otřísalová, ředitelka Paláce YMCA.

125 let basketbalu v YMCA Výstava o historii basketbalu v Paláci YMCA, který byl v roce 1928 původně postaven jako moderní ubytovna svobodných mladých mužů, potrvá od 9. září do 10. října. Návštěvníci mohou do paláce v ulici Na Poříčí dorazit každý den od 8 do 20 hodin. Vstup na výstavu je zdarma.

V mezaninu bude umístěn také basketbalový koš s míčem. „Každý návštěvník si tu bude moci vyzkoušet svoji přesnou mušku,“ dodává Otřísalová.

Vedle moderního koše bude k porovnání také replika původního koše na broskve, do kterého se studenti vysokoškolského tělocvikáře Jamese Naismitha v zimě 1891 poprvé strefovali tehdy ještě fotbalovým míčem.

Aby mohli studenti hrát kolektivní sport i během zimních měsíců, pověsil tehdy Naismith broskvové koše na balkony tělocvičny. První zápas skončil 1:0, protože bylo nutné hru přerušit a míč z koše vylovit. Právě před 125 lety, v roce 1892, pak nahradily koše na broskve koše upletené z drátu, jimiž míč mohl propadávat, čímž se oficiálně zrodila nová kolektivní hra - basketbal.

Už v roce 1898 přinesl nový sport do českých zemí gymnaziální učitel Jaroslav Karásek, který ho představil v podobě veřejného utkání na slavnostech školní mládeže ve Vysokém Mýtě. První organizované utkání se ale odehrálo na podzim 1919 v žižkovské sokolovně, kdy se proti sobě postavila dvě družstva lehkých atletů.

Nepřemožitelný tým

Pražská YMCA, která v paláci Na Poříčí vznikla jako odnož celosvětové mládežnické organizace v dubnu roku 1928, se o rozvoj basketbalu v Praze a Československu zasloužila velkou měrou. Díky mezinárodní spolupráci mládeže se sportovní trendy z americké Ymky do té pražské šířily velmi rychle.

Tým YMCA Praha díky tomu neměl v Praze a ani v československé lize, která byla založena v roce 1929, až do druhé světové války konkurenci. Prvních devět ročníků československé ligy vyhráli právě hráči Ymky.

Mezi dobovými fotografiemi průkopníků basketbalu bude k vidění také několik novinových článků z 20. a 30. let nebo inzeráty na basketbalové vybavení. „Uncas YMCA poráží Pražskou pětku, hráče Pražského Sokola, 28:21. Oba teamy hrají příliš tvrdě, rychle, ale nepřesně. Hlavně Pražská pětka používá zbytečně tělesné zdatnosti na úkor techniky,“ informoval například čtenáře článek ve sportovní rubrice z roku 1932.

Domácí zápasy hrál tým pražské Ymky v tělocvičně paláce Na Poříčí, která se v podobě z roku 1928 dochovala dodnes. A to včetně architektonicky zajímavého řešení běžeckého oválu s klopenými zatáčkami, který se nachází na ochozu nad palubovkou. „Soutěžní basketbal se tady už ale nehraje. Máme v tělocvičně jen jeden tréninkový koš,“ dodává Otřísalová. Rozměry basketbalového hřiště z dvacátých let už totiž neodpovídají těm současným.

