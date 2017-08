Basketbalové Masters v Praze: světovou elitu vyzvou dva české týmy

Mezi dvanáctkou účastníků jsou i na dva nejvýše nasazené týmy žebříčku World Tour. Favority turnaje bude Novi Sad, oficiálně reprezentující Spojené arabské emiráty, přijedou i jejich velcí slovinští rivalové z Lublaně.

Česko má dva zástupce. Stejně jako loni se se světovou elitou poměří Ostrava a Humpolec.

Přes národní sérii se na pražský turnaj probojoval tým Ostrava, letos ve složení Jan Stehlík, Pavel Novák, Martin Novák a Jan Rotrekl. Ostravu čeká v základní skupině právě silná Lublaň a Vitez z Bosny a Hercegoviny. Postupují dva nejlepší týmy.

„Chceme dosáhnout na co nejlepší umístění. To by mohlo znamenat celkovou třetí příčku, ideálně za Lublaní a Novým Sadem, což by zaručilo postup na finálový turnaj série, protože tyto dva týmy už se na pekingské finále kvalifikovaly dřív. V té velmi nabité konkurenci to ale bude hodně těžké,“ říká před svou čtvrtou účastí na Prague Masters ostravský Jan Stehlík.

Jan Stehlík během pražského turnaje 3x3 World Tour

Humpolec, druhý český zástupce, se na turnaji ocitl díky divoké kartě. Nastoupí za něj zkušení reprezentanti Ondřej Dygrýn s Romanem Zachrlou, třiadvacetiletý Ondřej Šiška a teprve devatenáctiletý Vojtěch Rudický.

Trophy Tour Lákadlem pro Pražany bude i Trophy Tour, tedy možnost zblízka si prohlédnout pohár pro vítěze evropského šampionátu mužů. Trofej Nikolaje Semaška, o kterou budou na přelomu srpna a září bojovat i čeští reprezentanti, je v Praze k vidění od 6. do 8. srpna.

Humpolec loni skončil na sedmé příčce, byli u toho však jen Dygrýn. V základní skupině čeští zástupci vyzvou Novi Sad a chorvatský Záhřeb.

„Cílem je získat co nejvíce bodů do žebříčku pro Českou republiku a získali zkušenosti. Když se nám bude dařit střelecky, můžeme turnaj i vyhrát, v tom je basket 3x3 nevyzpytatelný. Úspěch na turnaji určuje podobně jako na MS v hokeji jeden zápas a to čtvrtfinále. To, když nám vyjde, bude to úspěch. Základním cílem je postoupit ze skupiny,“ říká Dygrýn, bývalý hráč ligových týmů z Opavy, Jindřichova Hradce nebo Brna.

A co si o šancích domácích reprezentantů myslí sportovní ředitel českého 3x3 Michal Kruk?

„Humpolec je momentálně v světovém žebříčku týmů na 19. místě a Ostrava v něm není vůbec, protože se nevešla do dvacátého místa. To znamená, že mají velmi těžký los do základní skupiny, s čím se potýkají oba týmy celou sezonu. Humpolec, se dostává do skupin, které jsou extrémně těžké. Třeba na evropském šampionátu měli ve skupině finalisty turnaje,“ vysvětluje Kruk. „Cílem obou týmů je určitě postup ze skupiny a pak už je to velká ruleta.“

Vadym Piddučenko předvedl pražskému publiku své skokanské umění při smečování loni.

K vrcholům basketbalového víkendu by měla patřit střelba trojek i tradiční Slam Dunk Contest. Soutěž ve smečování bývá ozdobou turnajů World Tour, dorazí i několik profesionálních smečařů z celého světa.

Turnaj začne v sobotu v 16 hodin v dolní části Václavského náměstí a prvního dne se odehrají základní skupiny. Boje v play-off pak přijdou na řadu v neděli od 15:15. Závěrečné souboje bude přenášet ČT Sport.