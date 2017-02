Úspěch na Sibiři, teď liga. Široký z Karlovarska: Na euforii není čas

Jak prožíváte úspěch v Rusku s odstupem několika dní?

Hned po zápase to byl rozhodně krásný pocit, vyhrát v Rusku, to je skvělý úspěch. Ale vzhledem k poháru to vítězství vlastně nic neznamená, důležité bude, jak odehrajeme domácí zápas.

Co vás překvapilo na vývoji zápasu?

Asi nás trochu podcenili. Teď už si nebudou myslet, že nás porazí v suchém triku, v průběhu zápasu jsme je přinutili hrát naplno.

Měl jste možnost sledovat reakce domácích hráčů na vývoj utkání?

Při zápase z nich byla cítit arogance. Předtím nás skoro ani nepozdravili. A potom ve čtvrtém setu už svěsili hlavy.

V čem vidíte hlavní příčinu vítězství?

V zápase nám vycházelo všechno od servisu po super příjem. Výborně jsme ztrátovali a následně dobře bránili.

Nezmiňujete ale obranu na síti, která je právě vaší doménou, a s Henrim Treialem jste patřil k nejlepším hráčům utkání.

Mně se hrálo dobře, hra jejich nahrávače se dala docela číst. Je to dlouhý hráč, který je víc vidět, ale svoje kvality má. Sedlo nám opravdu všechno, ale jestli to nepotvrdíme doma, tak výhru v Rusku můžeme zahodit.

Bude před odvetou potřeba tlumit euforii, která po výhře v Surgutu nastala?

Euforie byla po zápase, ale pak už se o Rusku nikdo nebavil, na prvním tréninku doma jsme to už neprobírali. Soustředíme se na nejbližší zápas v extralize, chceme v pondělí porazit Kladno. Čekají nás tři těžké zápasy, takže nějak moc si užívat euforii nemá smysl, ani na to není čas.