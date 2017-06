Půjde to i bez rekordů? Cleveland musí hrát tvrdě a znervóznit soupeře

Těžko se dá očekávat, že Cavaliers zopakují neuvěřitelný výkon z pátku, kdy překonali historické finálové rekordy 49 body za čtvrtinu, 86 body v první půli a 13 trojkami za prvních 24 minut hry. Pokud však budou hrát koncentrovaně a budou se moci opřít o své opory, snad ani takový výkon nebudou k prodloužení série potřebovat.

Existuje několik důvodů, proč by mohli Cavs odvézt výhru z horké palubovky z Oaklandu.

Budou mít Warriors nervy?

Warriors jsou i přes všechno to, co se v posledních dnech událo, obrovským favoritem pátého zápasu. Nechybí jim Draymond Green, který se loni nechal suspendovat. Cavaliers těžko budou střílet v první čtvrtině 22 trestných hodů jako v pátek a i kdyby, Golden State hrají v noci z pondělí na úterý doma a budou na střeleckou explozi soupeře lépe připraveni.

V hlavě jim však musí vrtat, co kdyby v pátém utkání prohráli. Čekala by je náročná cesta zpátky do Clevelandu k šestému utkání a tři dny by museli poslouchat, jak nejsou dost mentálně silní a že náskok ztratí stejně jako loni. Není to pro ně v pátém zápase povinná výhra, ale kdyby to byl poslední zápas sezony, výrazně by jim to ulehčilo život.

Tvrdost nade vše

Cleveland zvítězil ve čtvrtém utkání hlavně díky skvělé střelbě, ale základ pro všechno položil doskakováním. Poté, co v prvních třech utkáních nechali Warriors dělat si na doskoku, co chtějí, přidali borci v bílém v pátečním zápase hodně na tvrdosti a z obranného doskoku vyráželi do rychlých brejků.

Konečně zahrál solidní zápas jeden z důležitých podkošových hráčů Tristan Thompson, který za první tři utkání nasbíral dohromady jedenáct doskoků, ale za čtvrtý zápas deset.

Skvělou práci odvedli svěřenci trenéra Tyronna Lua na Stephenu Currym. Dvojnásobný úřadující nejužitečnější hráč soutěže se protrápil ke 14 bodům ze 13 pokusů z pole a vůbec se mu nedařilo dostávat do prostorů pod košem. Tvrdá obrana ho zaskočila a Warriors jsou bez něj poloviční.

K tomu si přidejme solidní obranu veterána Richarda Jeffersona na Kevina Duranta a máme z toho výhru pro Cavaliers. To jsou věci, které může Cleveland v pohodě zopakovat a záleží jen na superhvězdách z Kalifornie, jak na to zareagují.

LeBron a Kyrie září

Jestli celek z Ohia v této sérii padne, nebude to kvůli výkonům LeBrona Jamese a Kyrieho Irvinga. James se může stát prvním hráčem historie, který bude mít ve finále průměr triple-double (a dává u toho téměř 32 bodů na utkání) a ještě proměňuje 54 procent svých střel.

Kyrie má také průměr přes 30 bodů na zápas a jeho schopnost proměňovat těžké střely je zřejmě největší zábavou pro nezaujatého diváka v letošním play-off. V roce 2016 stejné duo dotáhlo Cavs k titulu, letos je zatím udrželo při životě.

Je až směšné, že dva hráči s průměrem přes 62 bodů na zápas a velmi solidní úspěšností nedotáhly Cavaliers k více než jedné výhře ze čtyř zápasů. Může se jim stát, že dají stejně jako ve třetím zápase dohromady 77 bodů a stejně prohrají. Dá se však očekávat, že nenechají svůj tým padnout bez boje.