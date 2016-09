Hradečtí futsalisté se po úvodní prohře na Slavii představí poprvé doma

Madosu se první utkání v nové sezoně nevydařilo, když se Slavií Praha 2:6 prohráli. Výkon hradeckých futsalistů však i přes vysokou prohru nebyl špatný. O branky se postarali Miroslav Semerád a Roman Jelínek.

„Náš výkon byl lepší než výsledek, my jsme nevěděli, co od tohoto zápasu čekat. V prvním poločase jsme doplatili na nezkušenost. Slavia proměnila tři ze tří šancí, my jsme trefili tři tyčky, na ty se samozřejmě nehraje. Po poločase jsme hru museli trochu otevřít. Předvedli jsme slušný, bojovný výkon, ale Slavia byla zkušenější, hlavně v proměňování šancí. Za výkon musím kluky pochválit, příznivý výsledek jsme nezískali, ale máme se z čeho odrazit,“ hodnotil první letošní utkání trenér hradeckého Madosu Michal Stříž.

Ten se v této sezoně bude muset obejít bez dvou nejlepších hradeckých střelců uplynulé sezony, kterými byli bratři David a Pavel Drozdové. Ti nakonec přece jen zahájili letošní ročník v dresu Chrudimi, která obhajuje mistrovský titul.

Na Hradec v prvním domácím utkání, které se hraje už dnes od 20.30, nečeká nic jednoduchého. Helas Brno totiž v úvodním kole dokázal na domácí palubovce porazit 6:4 Plzeň.

V loňské sezoně se brněnskému týmu s Hradcem dařilo, když dokázal obě utkání vyhrát a navíc jednoznačně 4:0 a 5:1.