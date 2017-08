Ti, kteří chtějí srazit Bolta z trůnu. Dokáže to Coleman? Blake? Gatlin?

Na tiskové konferenci v Londýně mluví Christian Coleman tiše, občas až velmi tiše. Dosud nikdy nehovořil s reportéry mimo území USA. Nebyl důvod. Nikdy předtím ani necestoval do Evropy. Nikdy neběžel velké finále.

„Lidé o mně sotva slyšeli,“ říká.

Zatím jej světová média titulují „Christian Kdo?“ nebo „Mr. Nobody.“ Rakouský list Der Standart o něm napsal, že je antitezí Bolta. Nejen silou hlasu a svou skromností, ale i počtem medailí či milionů na kontě – a postavou.

Měří 175 centimetrů, váží 71 kilogramů. Jamajský „Goliáš“ naopak 195 centimetrů a 95 kilogramů.

Pokud dnes Coleman naruší Boltův večírek na rozloučenou, každý jej rázem znát bude. Ano, může se to stát. Právě 21letý Američan je autorem dosud nejrychlejší stovky roku 2017. V červnu dosáhl v Eugene času 9,82, navrch přidal v sezoně dalších pět výkonů pod 10 vteřin.

Běhá od sedmi let. Na střední škole sice zběhl k americkému fotbalu, ale kouč na University of Tennessee ho přesvědčil, ať se vrátí k atletice. Na stejné univerzitě, kde kdysi studoval Justin Gatlin.

CHRISTIAN COLEMAN (vlevo), 21 let, letos 9,82. Nejlepšího času roku dosáhl v semifinále univerzitního mistrovství USA v Eugene. Na šampionátu své země v Sacramentu podlehl ve finále (na snímku) Justinu Gatlinovi.

Loni si Coleman coby „student - amatér“ vyběhal nominaci na hry do Ria, v roli náhradníka pro štafetu. Startoval v rozběhu, ve finále už ne. „Připadal jsem si tam jako jelen oslněný reflektory,“ vzpomíná.

Letos už zavětřili agenti firmy Nike a nabídli mu sedmimístnou dolarovou smlouvu. Přijal, upsal se jim, čímž povýšil mezi profesionály a navždy se vyřadil ze spolku univerzitních atletů. Svůj poslední vysokoškolský rok za University od Tennessee nedoběhá.

V Londýně se v jeho tichých slovech mísí obrovská pokora k velikánovi branže s klubající se odvahou pokusit se o zdánlivě nemožné.

„Už jen to, že mě tu s Boltem vůbec spojují, je úžasné. Kdybych postoupil do finále a měl dráhu vedle něj, bude to nezapomenutelné,“ říká. Vzápětí nicméně přidá: „Bylo by bláznivé porazit ho. Ale pokusím se. Tolik dveří by mi to otevřelo.“

Přestože vlastní nejrychlejší čas roku, letošním mistrem USA se nestal. Ve finále v Sacramentu podlehl nezmarovi sprintů a svému mentorovi, 35letému Justinu Gatlinovi. Muži, jenž se v posledních letech nejvíce přiblížil k Boltovu trůnu, ale za poslední rok se stal ještě náchylnějším ke zraněním než vládnoucí Jamajčan.

JUSTIN GATLIN, 35 let, letos 9,95. Olympijský vítěz 2004, mistr světa 2005 a jen o setinu druhý za Boltem v roce 2015. Letošní šampion USA.

„Mám za sebou nejsložitějších dvanáct měsíců kariéry. Řešil jsem zranění kotníku, lýtka, kvadricepsu a třísel,“ vypočítává Gatlin.

Teprve 23. června znovu zaběhl pod deset vteřin. „Přesto je zde opět starý dobrý Justin,“ sám ujišťuje. „Chci zase běžet rameno na rameno vedle Usaina, až do cíle.“

V Aténách 2004 jej oslavovali coby olympijského vítěze, později vypískávali jakožto dopingového hříšníka. Otec sedmiletého syna Jaceho přesto Bolta na oválech nejspíš přežije, závodit chce až do her v Tokiu 2020.

Takřka nepřetržitě omezovaly zdravotní neduhy v minulých sezonách také dalšího bývalého šampiona Yohana Blaka. Naposledy si 27letý Jamajčan stěžoval na bolest třísel po červencovém mítinku v Rabatu. „Nešlo o zranění, jen o nepříjemný pocit,“ říká.

YOHAN BLAKE, 27 let, letos 9,90. Druhý muž tabulek je mistrem světa 2011 (když Bolt ulil start) a letošním dvojnásobným mistrem Jamajky (při neúčasti Bolta).

Až když si při pátečním tréninku zkoušel v Londýně i ostré starty, reportéři a experti dospěli k názoru: Yohan je připraven běžet. A snad i dobře.

Boltovy finálové stovky OH PEKING 2008:

1. Bolt (Jam.) 9,69, 2. Thompson (Trin.) 9,89, 3. Dix (USA) 9,91. MS BERLÍN 2009:

1. Bolt (Jam.) 9,58, 2. Gay (USA) 9,71, 3. Powell (Jam.) 9,84. MS TEGU 2011:

1. Blake (Jam.) 9,92, 2. Dix (USA) 10,08, 3. Collins (Sv. Kryš.) 10,09,... Bolt diskvalifikován za ulitý start. OH LONDÝN 2012:

1. Bolt (Jam.) 9,63, 2. Blake (Jam.) 9,75, 3. Gatlin (USA) 9,79. MS MOSKVA 2013:

1. Bolt (Jam.) 9,77, 2. Gatlin (USA) 9,85, 3. Carter (Jam.) 9,95. MS PEKING 2015:

1. Bolt (Jam.) 9,79, 2. Gatlin (USA) 9,80, 3. Bromell (USA) a de Grasse (Kan.) 9,92. OH RIO 2016:

1. Bolt (Jam.) 9,81, 2. Gatlin (USA) 9,89, 3. de Grasse (Kan.) 9,91. MS LONDÝN 2017:

???

Jenže vydrží jeho třísla tři kola závodu?

Coleman, Gatlin, Blake. Ti tři mají být dnes největšími vyzývateli legendy jménem Usain Bolt.

Kanaďana Andrého de Grasseho, bronzového z Ria, naopak vyřadilo zranění. Jihoafričan Akani Simbine letos běžel osmkrát pod deset, nejrychleji za 9,92 však už zkraje sezony ve své vlasti, zatímco včera málem vypadl v rozbězích. Jsou tu Brit Chijindu Ujah, Jamajčan Julian Forte nebo Ben Meite z Pobřeží Slonoviny, ovšem to je až druhá řada v zástupu vyzývatelů.

Dokáže někdo z nich opravdu zasáhnout a srazit „Blesk“?

Usain Bolt letos ze čtyř stovek vytěžil maximálně čas 9,95. Loni měl před hrami v Riu zaběhnuto 9,88 a vyhrál za 9,81. Dosud vždy si na vrcholné akci roku své předchozí sezonní maximum vylepšil.

Otázkou je, zda ho dnes vylepší dostatečně.

USAIN BOLT a jeho čtyři letošní stovky: 10,03 na mítinku v Kingstonu, 10,06 na Zlaté tretře v Ostravě, 9,95 při Diamantové lize v Monaku a 10,07 v rozběhu na MS v Londýně.

Olympijský stadion v pátek opět jednou vybučel Gatlina a nadšeně přivítal Bolta. Ten vyhrál šestý rozběh za 10,07, v osmém nejrychlejším čase dne.

„Špatné představení,“ nebyl spokojen (zpravodajství ZDE).

V minulosti si přál stát se legendou. Loni v Riu tvrdil: „Chci být nesmrtelný.“ V Londýně usiluje o jiné dva přívlastky: „Neporazitelný a nezastavitelný.“

Statistici spočetli, že během kariéry absolvoval po svých závodech už 147 vítězných koleček.

Bude mu dopřáno ještě jedno?