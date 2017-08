Basketbalisté ladí formu na ME, v Praze si zahrají s Tureckem a Finskem

Češi se musí vypořádat s absencí vítěze Euroligy Jana Veselého, který se rozhodl letos nereprezentovat, a také s výměnou generací. Potupně se tak sehrává nový tým, který i přes dvě porážky v Gruzii naznačil zlepšení, což se nyní pokusí ukázat i v domácím prostředí. K mladému týmu se už navíc připojí Jiří Welsch, který kvůli nemoci v Gruzii chyběl.

Před šampionátem je navíc prověří silní Turci s hráči jako Furkan Korkmaz a Cedi Osman, kteří se chystají na angažmá v NBA, či vítězem Euroligy Bobbym Dixonem. Turci se chystají na šampionát, který pořádají, a budou tak chtít uspět.

„Je skvělé, že za námi domů přijíždějí hrát dobré týmy. Je to pozitivní pro fanoušky, pro hráče z domácí ligy, že se mohou ukázat proti takovým soupeřům doma na Královce,“ řekl lídr českého týmu Satoranský.

„Proti Turecku jsem dlouho nehrál. Hráli jsme proti nim před pěti lety v kvalifikaci na šampionát. Vždycky je to těžký soupeř, který má dobré hráče na všech pozicích - dobré pivoty i střelce. Vždycky je náročné hrát proti takovému soupeři. Abych řekl pravdu, tak nevím, s jakou sestavou přesně přijedou. V posledních letech neměli tak vydařené ME, takže budou chtít udělat vše pro to, aby se jim tohle vydařilo, navíc když hrají doma,“ míní Satoranský.

Druhým soupeřem je Finsko se sedmičkou letošního draftu NBA Laurim Markkanenem či hráčem pražských USK Alexanderem Madsenem. Duel bude pro Čechy o to zajímavější, že právě s Finskem se utkají v kvalifikaci o MS 2019.

„Finové bývají jedním z nejnepříjemnějších soupeřů, protože jsou na všech postech výškově podobní. Jsou to vynikající střelci za tři. Hrají spoustu let spolu a vždycky se mi líbilo, jak brali nároďák, jak se postupně sehrávali,“ řekl Satoranský.

Těžké soupeře v přípravě vítá. „Pro nás je to lepší. Potřebujeme před ME těžké zápasy. Tím, že tým je nový, tak je důležité, abychom hráli těžké zápasy, kde méně zkušený tým ty zkušenosti získá. Pokud se nám před domácím publikem podaří vyhrát, budou to pro nás plusové body,“ dodal.

Duel s Tureckem začne ve středu v 17:00, s Finskem v pátek od 18:15. Kromě toho ve čtvrtek proběhne na Náměstí Republiky Den s basketbalem, jehož součástí bude kromě soutěží a exhibicí také setkání reprezentantů s fanoušky a autogramiáda začínající v 11:30.

„Beru to tak, že se setkám s fanoušky, kteří nemají možnost mě vidět přes rok. Těším se na to. Hlavně na děti, které jsou z toho nadšené. Myslím, že nám to zase tolik času a energie mezi zápasy nevezme,“ dodal Satoranský.