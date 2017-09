Chybí hvězdy. Pardubická kvalifikace tak slibuje otevřený závod

Odměny v kvalifikaci jsou stejné jako vždycky, nicméně na rozdíl od předchozího nominačního závodu pro Velkou pardubickou tentokrát prvotřídní konkurenci koní na start nepřilákaly. Očekávaná esa, dávno kvalifikovaná, dostala před blížícím se vrcholem českéhu turfu volno.

A tak se v sobotu ve 14.55 divákům na pardubickém závodišti ukáže rovná desítka koní, z nichž někteří sice v minulosti nějaké závody vyhráli, ale - pokud se tak stalo na překážkách - pouze na distancích kratších pěti kilometrů. Kvalifikace přitom měří 5 800 metrů.

Jeden z nejzkušenějších účastníků, 10letý hnědák valach Makléř, tohle od srpna ví. Kvalifikaci už tehdy běžel, jenže ji nedokončil, když při dostihu vytratil jezdce Michala Kubíka.

Stejná dvojice se přes tento neúspěch do závodu vydá i teď a trenér koně Dalibor Török v té souvislosti pro web dostihovy-svet.cz uvedl: „Makléř je v pořádku, naší prioritou je zdárné dokončení dostihu, tedy úspěšné kvalifikování se do Velké pardubické. Čtvrtá kvalifikace vypadá podle startovní listiny lehčí než předešlé a já věřím, že bychom mohli skončit do třetího místa.“

Törökovy plány budou chtít narušit patrně zejména Power Zar v sedle s Rusem Sertašem Ferhanovem, který loni vyhrál Úvodní cross country Koroka, a letošní trojnásobný vítěz Salam s Rostislavem Benšem. Překvapit (a vyhrát) však může skutečně kdokoli, platí to víc než kdy jindy.

Diváci se kromě kvalifikace mohou těšit ještě na sedm dalších dostihů. První se jede už ve 13 hodin.