Hradečtí cyklisté hlásí výraznou posilu, vrací se Polnický

Také on jde na východ Čech po angažmá v druhodivizní polské stáji, když minulý rok jezdil za tým Verva ActiveJet.

„V Polsku stále není jisté, jak bude současný tým pokračovat, proto jsem raději volil jistotu závodního programu, kvalitního zázemí a pro mě známého prostředí,“ uvedl Polnický, který svým návratem zdaleka nejde do neznámého prostředí. Až do svého loňského odchodu do Polska totiž za hradeckou stáj úspěšně jezdil.

Příchod obou nových závodníků společně s kádrem, který zůstal po minulé sezoně, je podle ředitele stáje Vladimíra Vávry příslibem pro dobré výsledky: „Budeme schopní pokrýt prakticky každý typ závodu. Letošní posily Jiří Polnický a Josef Černý musí předvést své kvality zejména v kopcích, do koncovek rovinatých závodů pak budou samozřejmě patřit Alois Kaňkovský, kterému by měl zdárně sekundovat, i Vojtěch Hačecký, který letos poprvé absolvoval kompletní zimní přípravu bez dráhového tréninku.“

Podle Vávry vedení stáje počítá i s příspěvkem mladých borců: „Nelze na ně zapomínat, vždyť už v loňském roce také ukázali svoje kvality a to nejen na domácích závodech.“

Cyklisté týmu Elkov Author nyní absolvují své druhé soustředění v teple, pro které si znovu vybrali španělský Benidorm. Místo, které leží dvacet kilometrů od města Calpe, které je jedním z center přípravy nejen ProTour týmů, je ideální lokalitou pro závěrečné vyladění výkonnosti před blížícími se závody.

„Soustředění proběhlo bez jakýchkoliv problému a zdravotních komplikací všech závodníků. Ani o něco horší počasí než v loňském roce nám nijak nenarušilo tréninkový plán a podařilo se natrénovat všechny plánované intenzity,“ konstatoval trenér Otakar Fiala.

Po návratu ze Španělska čeká na borce hradecké stáje už také závodní program. Poprvé se letos na start postaví už za dva týdny, letošní premiéru si odbudou ve Slovinsku na Grand Prix Izola. Následující dva týdny pak tým stráví v Chorvatsku, kde jsou na programu další dva jednorázové závody a první etapový.

Tradičně tak na hradeckou stáj čeká Poreč Trophy (1. března) a Umag Trophy (4. března) a na závěr etapový Istrian Spring Trophy (od 9. do 12. března).