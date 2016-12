Poláci chtějí na ME volejbalistů překonat divácký rekord

Na ploše stadionu vznikne volejbalový kurt s přídavnými tribunami. Celkem by tak mohlo zápas, spojený se zahajovacím ceremoniálem ME, sledovat až 70 tisíc lidí.

„Bude to úchvatná podívaná, ale pro nás zároveň i velká logistická výzva. Ale už máme zkušenosti z předloňského roku a nepochybuji, že to zvládneme,“ řekl předseda polského volejbalového svazu Jacek Kasprzyk na webu evropské konfederace CEV.

Soupeřem Poláků by mělo být stejně jako na MS 2014 Srbsko. „Tehdy jsme začali turnaj vítězstvím a zakončili ho ziskem zlatých medailí. Nebylo by špatné si to zopakovat,“ dodal Kasprzyk.

Česká reprezentace bude na ME hrát ve skupině B. Ve Štětíně se utká s Itálií, Německem a Slovenskem.

Nejvíce diváků na volejbal přišlo v roce 1983 v Brazílii. Zápas domácí reprezentace se Sovětským svazem tehdy sledovalo na slavném fotbalovém stadionu Maracaná v Riu de Janeiro přes 95 000 fanoušků.