POHLED: Proč Karolínu Plíškovou pronásledují komáři

Tenistku ranily ošklivé vzkazy poté, co v červenci oznámila, že nepoletí do Ria. Proč by si však nemohla upravit program podle svých představ? Plíšková se pokouší prorazit v solitérské branži, v níž o úspěchu mnohdy rozhodují zdánlivě malicherné drobnosti.

Ve čtyřiadvaceti už by ráda sbírala ty nejcennější tituly, jež jí dlouho unikaly. Jako kterýkoliv soukromník se snaží podnikat vše možné, aby ve svém oboru co nejvíc vynikla. Jen naiva či tupý závistivec by jí to mohl vyčítat.

Karolína P. hraje tenis hlavně pro sebe, přesto našla zalíbení ve Fed Cupu, v němž vskutku příkladně bojuje za Česko.

Za služby vlasti nezískává do žebříčku žádné body. Dobrovolně se duševně i tělesně vyčerpává, což na následujících turnajích občas odnášejí její výsledky.

Jak vážně reprezentaci bere, napovídá její fedcupová bilance 9–2. V uplynulých deseti měsících třikrát pomohla k rozhodujícímu bodu v závěrečné čtyřhře. V singlu zdolala Rusku Pavljučenkovovou i rumunskou hvězdu Halepovou.

Bezvadně zapadla do party kapitána Pály. I proto se nedávné výkřiky z davu potetované drsňačky z Loun tak dotkly. Cítí se právem ukřivděná.

Jenom proti jednomu druhu poznámek se může obtížně bránit.

Vtipálci si ji dobírají kvůli fóbii z komárů. Z olympiády se totiž odhlásila kvůli údajným obavám z nákazy virem zika. Přitom věděla, že riziko je mizivé, což se pak v Brazílii potvrdilo.

Kdyby férově přiznala, že Rio vypouští, neboť se jí vůbec nehodí do rozvrhu, každý rozumný člověk by ji pochopil. Jenže nadrobila si tou zbytečnou výmluvou.