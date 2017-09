POHLED: České trumfy KP a PK. Proč ani tentokrát nevyhrály grandslam?

Tenis

Dalších 40 fotografií v galerii ÚSMĚV, PROSÍM. Petra Kvitová (vpravo) a Karolína Plíšková na tréninku před fedcupovým utkáním s Francií | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

dnes 9:59

New York (Od našeho zpravodaje) - Dvě slečny s odlišnými povahami, příběhy a vystupováním. Pravačka a levačka. Trumfy českého tenisu na světové scéně. Karolína Plíšková a Petra Kvitová vypadly ve čtvrtfinále US Open. První scházela kapka kuráže, druhé hodiny tréninkové a zápasové praxe. Kéž by si mohly navzájem vypůjčovat přednosti. Rázem by z nich byly dokonalé ranařky.