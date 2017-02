Mistr proti lídru tabulky. Plzeňští házenkáři vyzvou Zubří

Čtvrtá Plzeň na lídra ztráci tři body a chce se mu příblížit na dostřel. „Doma nesmíme ztrácet. Základní část finišuje a my chceme jít do play-off z co nejlepší pozice,“ míní plzeňský trenér Martin Šetlík.

Sepisovat výčet zraněných, které Plzni schází, to už je evergreen. Jinak tomu nebude ani dnes. „Možná nemáme takovou sílu, jako když jsme kompletní. Ale tak to prostě je, musíme se s tím vypořádat,“ burcuje spojka Milan Škvařil.

Zatímco Talent uplynulý víkend ztratil bod za remízu v Novém Veselí, Zubří doma hravě přehrálo Hranice (33:20). „Jsou kompletní, hrají v pohodě, tým je už dlouho pohromadě. Víme, co nás čeká. Mají kvalitní obranu, bleskové protiútoky, hrají v pohybu. Ale v prosinci jsme v Zubří dokázali vyhrát čtvrtfinále domácího poháru, věřím, že na to dokážeme navázat,“ říká Šetlík.

Pomůže dnes Talentu i zaplněná hala na Slovanech?