Trénovat syny? Pro ně to velké lákadlo asi není, směje se Tonar

„Ještě jsme ani nestihli skočit na pivko a popovídat si, ale určitě to proběhne. Martin tady udělal super práci. Tři tituly a k tomu stříbro, to je nádhera. Dobře vím, jak těžké je obhajovat zlato,“ vysekl kamarádovi poklonu Michal Tonar.

Žezlo u prvního týmu teď přebírá právě on. V klubu předtím vedl mládežnické výběry, trénoval i českou juniorskou reprezentaci. „Teď mám před sebou další výzvu,“ svěřil se 47letý kouč.

Bude těžké na úspěšnou plzeňskou éru navázat?

Kádr se trošku změní, chceme dát víc šancí i mladým klukům. Nebudu hned nahlas křičet, že titul je naším jasným cílem, ale poprat se zase o čelo tabulky určitě chceme.

Tým opouští Milan Škvařil i Jan Blecha, naopak z Francie se vrací reprezentant Jan Stehlík. Jak tyhle změny ovlivní herní styl?

Uvidíme, jak rychle se Honza Stehlík zapracuje. Určitě by díky němu měla vzrůst naše síla na pravé spojce, kde musel alternovat pravák Milan Ivancev. S Milanem Škvařilem odchází elitní střelec, ale jsem přesvědčený, že naše síla se rozloží na více postů. Tvář mančaftu bude trochu jiná, ale zásadní změny ve stylu hry nebudou.

V týmu budete mít také oba syny - Michala a Jakuba. Je to pro vás velké lákadlo?

No, pro ně to asi lákadlo velké nebude (úsměv). Jako táta mám na syny od začátku vyšší nároky než na ostatní. Snad je to nebude svazovat. Na druhou stranu, možná i kvůli tomu Michal ještě prodloužil o rok smlouvu, i když si přál získat zahraniční angažmá. Je pravda, že v jednom týmu se všichni tři setkáme poprvé, možná s výjimkou nějaké přípravky. Bude to zajímavé.

Michal je zatím v týmu jedinou střední spojkou, Srb Stojanovič se ještě dává dohromady po vleklém zranění. Jaké jsou alternace?

Stojanovič je po operaci křížových vazů, trénuje individuálně a měl by se zapojit do přípravy. Ale je otazník, kdy zvládne plnou zátěž. Když to nepůjde, jsou tam varianty s Ivancevem i Kubou (Tonarem). A ještě je tam jeden černý kůň...

Jak šel čas. Nový kouč házenkářů Talentu Robstav-M.A.T. Plzeň Michal Tonar (vpravo) je společně s Martinem Šetlíkem podepsaný pod plzeňskými tituly z let 1998 a 1999.

Povídejte.

Náš kapitán Petr Vinkelhöfer. U něj je ale klíčové, aby se dal dohromady po operaci kolena, začátek sezony určitě nestihne.

Z Dukly přišel na pravé křídlo mladý levák Jan Chmelík, s ním počítáte jako s dvojkou za Davidem Polozem na tomto postu?

Pozor! V týmu nikdo nemá své místo předplacené. Konkurence je vyšší a jestli si někdo myslí, že teď patří do základu, může z něj rychle vypadnout. Máme pár nápadů, co chceme vyzkoušet. Ivancev po dlouhé době nemusí nutně na pravou spojku, kde máme leváka Stehlíka. Rád bych, aby se v útoku zkusil více předvést Jirka Fořt, aby neplnil jen roli psa obranáře. Má slušnou kličku, ale je trošku zbrklý, uvidíme, jak to půjde. Chceme, aby tlak od spojek byl vyšší.

Přesto, nebude chybět jasný střelec právě typu Škvařila?

Takhle to může být pro soupeře naopak složitější. S levákem na pravé straně se rychlost kombinací zlepší, měla by být účinnější. A k tomu musí spojky dohrávat míče do křídel, do pivota. Síla by měla být rozložená na všechny posty.

V přípravě potkáte většinou týmy ze zahraničí, to byl záměr i s ohledem na účast Talentu v předkole Poháru EHF?

To spíš vyplynulo ze situace, i geograficky je pro nás Německo blízko. Proto hrajeme s Landshutem či Aue. Jeden norský tým sám projevil zájem, abychom se utkali v Praze, bude to zpestření a další dobrá konfrontace. Čeká nás turnaj v Jičíně, kde potkáme tým z polské ligy nebo Povážskou Bystrici s Radkem Motlíkem. To bude zajímavý souboj s Honzou Štochlem. (úsměv)

Jan Štochl zůstává zároveň i vaším hrajícím asistentem?

Zůstává, stejně jako další lidé z realizačního týmu. A přibude ještě jeden lékař a jeden fyzioterapeut. Těch zranění v minulé sezoně bylo příliš, chceme tomu předejít.

Sledujete pohyb v extraligových kádrech? Myslíte, že špička soutěže zůstane stejná?

Sleduju. Dost hráčů míří do zahraničí, se změnami se musí poprat Zubří či Dukla. Nová jména se objevují v Karviné, uvidíme, jak si to tam sedne. Když připočtu Lovosice, ta špička zůstane podobná. A já věřím, že s naším týmem můžeme pomýšlet na nejvyšší cíle.