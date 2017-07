Plzeňští házenkáři mají za sebou týden v Rakousku, déšť jim nevadil

„Tréninky jsme kvůli dešti museli několikrát přizpůsobit, ale jinak jsme podmínky měli skvělé. Nádherný penzion, výborné jídlo,“ pochvaloval si trenér Michal Tonar.

Házenkáři byli na stejném místě v Rakousku už potřetí a možná už založili podobnou tradici, jakou mají fotbalisté bundesligového SC Freiburg. Ti jezdí do sousedního Schrunsu nepřetržitě už jedenáct let!

Krásné prostředí v údolí Montafon tak poznával před časem i plzeňský odchovanec Vladimír Darida. A v nádherných scenériích se připravovali i další věhlasné kluby, jejichž fotografie mají na zdejším stadionku zvěčněné.

Ale ještě zpět k závěru házenkářského soustředění. Až ve čtvrtek se tým dočkal solidního podnebí, po vydatném kruhovém tréninku tak kouč k hráčům zavelel. „Rozdělit na staré - mladé, dvacet minut fotbálek,“ dirigoval Tonar.

Na stadionu ve Schrunsu, kde se loni chystal i španělský nároďák, aby pak na Euru porazil český národní tým, se tak hráči vrhli do prestižního souboje. „Doufám, že se to ukáže jako dobrý tah a po volném víkendu se v Plzni s chutí zase vrátí k tréninku, to už začneme pořádně pracovat s míčem.“

Jen pro pořádek - staří slavili výhru 3:1, skvělými zákroky k ní přispěl v brance 31letý Srb s chorvatským pasem Milan Ivančev. V házené má na starosti spíš střílení gólů, ale při fotbálku se vždycky hrne mezi tyče.

„Baví mě to,“ usmál se chlapík, který v Plzni zahajuje už třetí sezonu. „Jsem tady moc spokojený,“ prohlásil v rozhovoru pro klubový web ještě na terase penzionu Golm v Tschagguns.

Jeden přestup v létě přece jen stihl. Doma v Srbsku se oženil s přítelkyní Dianou, rovněž házenkářkou. „Ona hraje srbskou ligu, já jsem teď v Plzni. Uvidíme po sezoně, jak budeme pokračovat,“ říkal Ivančev.

Už loni však mluvil o tom, že by ho přítelkyně mohla do Čech následovat...