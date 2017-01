První vrchol sezony se blíží, už za týden čeká Plzeň pohárové Final Four

„Chceme pohár vyhrát. To by byl první krok k tomu, abychom se letos pokusili získat double,“ prohlašuje odhodlaně kouč Martin Šetlík.

Příští sobotu 28. ledna od 15 hodin se Talent v semifinále utká s Hranicemi. Druhou dvojici tvoří Lovosice a Karviná, finále Final4 v Brně se pak hraje v neděli.

„Hranice jsou sice nevyzpytatelný soupeř, ale když k zápasu přistoupíme tak, jak máme, měli bychom postoupit. Do Brna jedeme s nejvyššími cíli,“ míní spojka Milan Škvařil, který si v reprezentační přestávce zahrál za národní tým turnaje v Maďarsku a Rakousku.

Jenže plzeňský tým stále počítá zraněné. Mimo hru jsou dlouhodobě Stojanovič, Jonáš a Jakub Tonar, který se včera podrobil operaci kolena. Naplno trénovat nemohou stále ani Vinkelhöfer, Blecha a Poloz.

I proto už Talent neplánujeme žádný přípravný zápas. „Nemělo by to smysl, stejně bychom nemohli nastoupit v optimální sestavě a nechceme riskovat další zranění,“ konstatuje trenér Šetlík.

I tak chce svůj tým připravit na jarní vrcholy sezony co nejlépe. Hned po finále domácího poháru se znovu rozjede také základní část extraligy. V ní půjde především o co nejlepší pozici před play-off. Plzeň v neděli 5. února hraje na půdě nováčka v Novém Veselí, hned tři dny na to přivítá v městské hale na Slovanech v dohrávce 15. kola lídra tabulky ze Zubří. A náročný týden zakončí cestou do Hranic.

„Právě ten úvod po zimní přestávce bude nesmírně důležitý. Rozlosování na jaře pro nás není nejpříznivější,“ připouští Šetlík. „Když ale chceme vybojovat další titul, musíme to zvládnout.“ Teď jen věří, že zdravotní trable jeho týmu skončí co nejdříve. „Snad jsme si to vybrali teď a v dubnu a květnu budeme fit,“ doufá.

Cesta k vytouženému čtvrtému triumfu v řadě bude ještě hodně složitá.