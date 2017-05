Počtvrté o titul. Plzeň se rve s Duklou, stejně jako loni

Slavit zlato po 19 letech, to je Štochlův sen Když se loni po dlouhých jedenácti letech chytání v Německu vracel do mateřského klubu, jedna z jeho motivací zněla: „Kdyby se mi povedlo s Plzní získat titul s odstupem skoro dvaceti let, byl by to přece docela povedený kousek, ne?“ pousmál se gólman Talentu Jan Štochl. Ve dvaačtyřiceti letech pamatuje dva triumfy tehdejšího Kovopetrolu z let 1998 a 1999, ke kterým přispěl mezi tyčemi lvím podílem.

Teď je blízko splnění dalšího snu. „Ale poslední krok je nejnáročnější. Minimálně v tom, že nás čeká nejtěžší soupeř. Dukla v play-off ukazuje skvělou formu,“ uvědomuje si Štochl.

Mimochodem, i v Dukle před lety působil a na to angažmá vzpomíná rád. I proto je pro něj finálový soupeř specifický. „Na trenérském postu je Jirka Kotrč, s nímž jsem ještě odehrál pár zápasů v reprezentaci. V nároďáku jsem zažil i jejich maséra Jirku Neumana. A Dukle šéfuje Dan Čurda, můj dobrý kamarád, se kterým jsme toho zažili strašně moc,“ vypočítává starší bratr Petra Štochla, gólmana berlínských „Lišek“. Teď jde kamarádství stranou, na Štochla Talent hodně spoléhá. Byť se do klubu vrátil i jako hrající asistent a kouč mladších kolegů Šmída s Herajtem, pro trenéra Šetlíka je jasnou gólmanskou jedničkou. „Se základní částí můžeme být spokojení. Potvrzuje se však, že potřebujeme být zdraví. Když můžeme trénovat kompletní, je to hned znát. Během sezony bylo těch zraněných tolik, že jsem to snad nikdy nezažil,“ připomíná Štochl. Teď je Plzeň až na dlouhodobé marody Vinkelhöfera a Stojanoviče kompletní. A do finále půjde obhájce titulu jako mírný favorit. „Ale Dukla je asi jediný mančaft v lize, který nám bude stačit fyzicky. Některé zápasy jsme vyhráli jen díky dobré kondici, ale to proti Dukle platit nebude. Má nebezpečný mančaft, nespoléhají na jednotlivce, ale na sílu kolektivu. Musíme být lepší i házenkářsky,“ prohlašuje zkušený gólman. S odstupem času je Štochl rád i za výprask 23:32, který Plzeň utrpěla v Praze v prosinci. „Byl to zlom. Tam si konečně všichni do jednoho uvědomili, že něco není v pořádku. Že nejde stále jen všechno svalovat na zranění, ale že je potřeba zatnout zuby a makat.“ Můžete si být jistí, že právě on půjde i ve finále příkladem.