Plzeňští házenkáři pokořili Pireus, teď narazí na silné Španěly

Talent tak postupuje do další fáze druhé nejprestižnější klubové soutěže, kde narazí na přední španělský tým Helvetia Anaitasuna. První utkání by se mělo odehrát na jihu Evropy 7. či 8. října, odveta v Plzni pak o týden později.

„To už bude jiný level než Řekové, španělská liga má velkou kvalitu,“ mínil plzeňský trenér Michal Tonar. „Věřím, že se nám povede získat víc informací než o Pireu. Zkusíme něco získat i přes Filipa Jíchu, který je poznal v Barceloně.“

Po páteční remíze se mu neusínalo dobře, ale včera už Řekové nestíhali. Po dvaceti minutách křídelník Poloz zvyšoval na 12:6, teprve ve 40. minutě si Olympiacos připsal desátou trefu.

Jenže to Chalaris upravoval na propastných 22:10 pro Plzeň! „Zlepšili jsme obranu, šli jsme víc do kontaktu, byli agresivnější. A v útoku jsme proměňovali šance, to byl náš největší průšvih v prvním utkání. Po něm jsme si u videa rozebrali chyby a jsem rád, že jsme se poučili,“ řekl Tonar.

Trenérům se navíc povedl tah s nasazením gólmana Herajta. Ten si hned v úvodních minutách připsal několik skvělých zákroků a týmu dal klid. „Dozvěděl jsem se to zhruba dvě hodiny před zápasem. Pak jsem se snažil co nejvíc nahecovat a jsem rád, že se mi to povedlo. Bylo výhodou, že jsem mohl jejich střelce v pátek okoukat. A když se gólmanovi hned na začátku povede pár zákroků, sebevědomí jde nahoru a chytá se lépe,“ pochvaloval si 21letý Filip Herajt.

Při vysokém skóre mohl kouč Talentu protočit na hřišti téměř kompletní kádr, soupeř sice manko kosmeticky stáhl, ale i tak odcházel ze hřiště se ztrátou jedenácti gólů. „V pátek se mi náš herní projev nelíbil, tentokrát bylo od začátku jasné, kdo bude na hřišti dominovat. Pochvalu zaslouží všichni. Herajt přinesl jistotu, obrana fungovala a chyb bylo málo,“ řekl Tonar.

O víkendu už Talent vstoupí do domácí extraligy, v úvodním kole přivítá v neděli Hranice (10.30).