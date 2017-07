Tonar: Počítáme s tím, že hned úvod nové sezony bude velice důležitý

Je to pro hráče úleva. Nejtvrdší část přípravy mají házenkáři Talentu Robstav-M.A.T. Plzeň za sebou. Náročný kondiční blok vyvrcholil minutý týden kondičním soustředěním v rakouském Tschagguns, kde byli letos trojnásobní čeští mistři již potřetí v řadě.

Nový trenér Michal Tonar si ale odbyl v údolí Montafon premiéru. „Podmínky jsme měli výborné, nádherný penzion, skvělé jídlo,“ pochvaloval si pobyt v penzionu Golm. Až na to počasí...

Přípravné zápasy ● Pátek 4. srpna

Landshut (Něm.) - Talent 20.00

● Středa 9. srpna

EHV Aue (Něm.) - Talent 19.00

● Pondělí 14. srpna

Talent - Follo (Nor.) 15.30

● Pátek 18. a sobota 19. srpna

Turnaj v Jičíně (mimo jiné Ronal Jičín, Talent Robstav-M.A.T. Plzeň, Povážská Bystrica)

● Sobota 26. a neděle 27. srpna

Prezidentský pohár v Plzni

Talent Plzeň - Prešov, Dukla Praha - Šaľa (sobota), utkání o 3. místo, finále (neděle)

S výjimkou čtvrtka v Alpách vydatně pršelo, i tak odjížděl trenér Talentu zpátky do Plzně spokojen.

Soustředění v Rakousku je pryč, splnilo i přes nepříznivé počasí svůj účel?

Rozhodně ano, odtrénovali jsme tady všechno, co jsme měli naplánováno, i když jsme museli občas improvizovat. Myslím, že kondičně budou kluci na sezonu dobře připravení.

Jak jste se vyrovnávali s nepříznivým počasím?

V sezoně nás déšť potkat nemůže, tak jsme si ho užili aspoň tady. (hořce se usměje) Bylo to sice místy trochu deprimující, ale i s tím se kluci poprali obstojně.

Zase vám to vynahradilo příjemné prostředí v Alpách, znovu jste mohli vyrazit na soustředění do zahraničí. Souhlasíte?

To ano, podmínky v Rakousku byly naprosto špičkové. Nakonec jsme mohli vyběhnout i na krásný fotbalový stadion. Škoda, že poprvé až ve čtvrtek, den před odjezdem. Jinak jsme ale byli po všech stránkách spokojeni.

Pracovali hráči podle vašich představ? Přece jen, zvykají si na nového hlavního kouče, vy zase na ně...

Úsilí všech bylo bezvadné. Oni kluci dobře vědí, o co jde. Kondiční část přípravy sice bolí, ale je nesmírně důležitá. Doufejme, že se to projeví hned zkraje sezony. Od pondělí na to navážeme v Plzni tréninky s míčem.

Ty jste měli už v Rakousku, což byla novinka. Co vás k tomu přivedlo?

Čtrnáct dnů jsme jenom běhali, tahali jsme činky, medicinbaly. Bral jsem to jako zpestření, aby si to kluci pomalinku osahali. Doufám, že se to ukáže jako dobrý tah a od dalšího týdne na to vlétneme. Potřebujeme být stoprocentně připravení už na úvod sezony.

Ten bude nesmírně důležitý, hned na úvod vás čekají pohárové zápasy s řeckým šampionem. Je to pro vás těžší naladit formu hned na začátek sezony?

Myslím, že ne, počítali jsme s tím. Máme v plánu plno přípravných zápasů. Snad to bude dostačující, abychom byli hned v dobré formě a představili se v Poháru EHF v co nejlepší pohodě.

Už o soupeři, který je zatím pro fanoušky velkou neznámou, něco víte?

Pomalu shromažďujeme informace, viděli jsme nějaké útržky jejich jarních zápasů, ale taky víme, že se po sezoně spojili s jiným klubem. Tím jejich síla vzroste, nečeká nás jednoduchý soupeř. Musíme se poctivě připravit.

Kdo vás všechno prověří v přípravě?

První nás čeká už teď v pátek v Landshutu, ve středu pak jedeme do Aue. Další pondělí hostíme norský tým Follo, to bude jediný přátelák doma. Pak ještě pojedeme na turnaj do Jičína, kde vedle domácích potkáme Považskou Bystrici a polský Glogów.

A na konci srpna vás čeká doma v Plzni česko-slovenský Prezidentský pohár...

Tam už bude kvalita soupeřů hodně velká, my jako vicemistr narazíme na Prešov, který usiluje o Ligu mistrů. Bude to ostrá generálka před evropským pohárem.