Výhra na úvod. Ale plzeňští házenkáři se proti Kopřivnici nadřeli

Ještě v 56. minutě hosté, kteří se na jaře v nejvyšší soutěži zachraňovali až v play-out proti Zlínu, po střele Mynáře drželi nerozhodné skóre (22:22). Až v samotném závěru Západočeši soupeře zlomili.

„První zápas, noví hráči v sestavě, to je vždycky trošku komplikace. Měli jsme tam spoustu technických chyb a ztracených míčů. Chtěli jsme zápas dohrávat v klidu, bohužel to dopadlo jinak. Ale i to bývá k něčemu dobré,“ hodnotil plzeňský trenér Martin Šetlík.

Plzeň nasadila od začátku na pravou spojku srbskou posilu Mitiče, který měl společně se Škvařilem obstarat hlavní palebnou sílu. Jenže v závěru rozhodl jiný střelec, Jakub Tonar dvěma góly dal týmu klid.

„Jsem za to moc rád. Ale ty branky byl výsledek spolupráce s bráchou, já už jen proskočil a střílel,“ skromně reagoval 19letý Tonar a děkoval sourozenci Michalovi na střední spojce.

„Nebyl to risk nasadit na spojky právě Kubu s Pepou Jonášem. Neměl jsem ani jinou možnost. Milan Škvařil dal jediný gól, střelecky se mu nedařilo. Mihajlo (Mitič) dva, bylo vidět, že na něj dolehla tíha premiéry. Ale v přípravě podává daleko lepší výkony a věřím, že se brzy ukáže,“ řekl Šetlík.

Kopřivnice trpělivě držela krk, několikrát smazala manko tří branek. Nejlepší pasáž si schovala na úvod druhé půle, ve 38. minutě Rachač ze sedmičky poslal hosty poprvé do vedení (14:13). Několikrát se blýskl i gólman Chalupa, když vychytal náskok Šindeláře i sedmimetrový hod Tonara, předtím mu při další sedmičce pomohla tyč.

„Naše výhoda byla, že jsme mohli jen překvapit. To se nám povedlo a kdybychom ve druhém poločase odskočili na větší rozdíl, měla to Plzeň hodně složité,“ mínil kopřivnický kouč Ivo Vávra.

Nakonec ale Plzeň ukázala sílu a vstup do sezony zvládla. Kromě Mitiče se předvedly i další posily - pivot Šíra prvním gólem v plzeňském dresu podtrhl skóre na 25:22, gólman Jan Štochl zažil povedený návrat po 15 letech. „Ale i Kája Šmíd v první půli předvedl moc dobrý výkon,“ doplnil Šetlík.