Plzeňští házenkáři odstartovali přípravu. S novým koučem i hráči

Plzeň se dozví soupeře v poháru S napětím budou plzeňští házenkáři očekávat i dnešní los Poháru EHF. Ten proběhne ve Vídni před polednem a už teď je jisté, že oproti loňskému roku začne Talent hned v úvodním kvalifikačním kole, které je na programu první dva víkendy v září. Stříbrný tým z extraligy nebude na rozdíl od mistrovské Dukly Praha nasazen, a tak může dojít na úvod i na český souboj. Mezi patnácti možnými soupeři je třeba i slavná Benfica Lisabon, chorvatská Dubrava, norský BSK Handball Elite, ukrajinské Záporoží, izraelský Maccabi Rishon či West Vídeň. Nebo také nizozemský HV Kras/Volendam, kde působí Jan Josef, syn trenéra pražské Dukly, a kosovský KH Besa Fam Gas, přes který loni právě Dukla postoupila do druhého předkola. „Necháme to osudu, před rokem nám los moc nepřál. Snad to bude tentokrát lepší,“ uvedl včera předseda klubu Pavel Drobil. Loni měl plzeňský Talent sice jistý postup do druhého kola kvalifikace, ale v něm narazil na silný dánský Kolding. Rok předtím přešli před chorvatskou Poreč a pak jim vystavili stopku také Dánové, Bjerringbo-Silkeborg. Ten je v osudí i letos, ale až ve 3. předkole. A jistě by tak bylo příjemné, kdyby se s ním Talent střetl znovu. Ale tomu vede ještě dlouhá cesta.