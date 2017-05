Plochodrážní Velkou cenu v Praze pojede na divokou kartu opět Milík

Prvním náhradníkem pro čtvrtý závod seriálu mistrovství světa bude zkušený Josef Franc, druhým Matěj Kůs.

Organizátoři pražského podniku se s promotéry MS domluvili na obsazení pozice českým talentem již v pátek. Brzy čtyřiadvacetiletý Milík zasáhl do Grand Prix na Markétě již v roce 2012 z pozice náhradníka, v předchozích třech letech jako držitel divoké karty. O víkendu se však nejlepší domácí závodník posledních let zranil při extralize ve slovenské Žarnovici.

Ohrozit jeho start v prestižním závodě by to však nemělo. „Jde konkrétně o zlomeninu části lýtkové kosti, ale podle lékaře to nebude problém a za týden by mohl zase jezdit. Specifikace toho zranění zní hůře, než to doopravdy je. Vašek podstoupil drobný zákrok v pardubické nemocnici a dnes už by měl být doma,“ řekl na tiskové konferenci v Praze sportovní ředitel závodu Pavel Ondrašík.

I proto zatím Milík oficiálně zůstává na startovní pozici 16. „Chce závodit a být na motorce co nejrychleji zpátky. Pokud by nebyl schopen v příštím týdnu závodit a sedět na motorce tak, aby předváděl výborné výkony, jaké předvádí od začátku sezony, nahradí ho Pepa Franc. Oba dva jsou nyní o dost jinde než zbytek republiky. Reálně by si tu divokou kartu zasloužili oba, ale máme tam bohužel jen jediné místo,“ dodal Ondrašík.