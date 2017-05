Oslabení čeští plochodrážníci bojovali, ale postup na ME jim těsně unikl

Do sobotního semifinále nastoupilo šest celků, které se v základní části utkaly každý s každým. Češi sice skončili po rozjížďkách s Brity, Francouzi, Dány, Němci a Rumuny na třetím místě, ale v následných přímých soubojích play-off jim účast ve finále ME těsně unikla. Postup do evropského finále dvojic si nakonec vybojovaly Velká Británie, Francie a Dánsko.

„Tenhle systém je hodně podobný mistrovství světa v hokeji. I když vyhrajete základní skupinu, neznamená to ještě úspěch. Český tým dojel na to, že sice ve skupině dvakrát a i poté v prvním semifinálovém rozstřelu Dány porazil, ale v té poslední klíčové rozjížďce o postup buď, anebo to nezvládl,“ konstatoval Věroslav Kollert z pořádajícího klubu Plochá dráha Liberec.

Český plochodrážní tým nastoupil v Liberci oslabený bez svých hlavních hvězd Milíka a Kůse, které odrovnaly zdravotní problémy, přesto Franc, Krčmář i Štichauer bojovali až do poslední chvíle.

„Tihle kluci předvedli opravdu excelentní výkony a chybělo jim fakt málo k postupu. Byla to smůla, ale s Milíkem a Kůsem v sestavě bychom to asi na té naší krátké technické dráze zvládli,“ tvrdí Kollert. „Myslím, že diváci si to museli užít a moc jim děkuju za podporu, i když byli chvílemi zaprášení. Kvůli velkému vedru se prostě dráha ukropit nedala, ale celkově si troufnu říct, že se tahle plochá dráha u nás ve všech směrech povedla.“

Další vrcholný podnik se na plochodrážním stadionu v libereckých Pavlovicích pojede už v sobotu 10. června a bude to mezinárodní mistrovství republiky v nezvyklé, ale velmi atraktivní motoristické disciplíně Flat track.