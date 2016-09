Má nejlepší servis ze všech, chválí americké deníky Plíškovou

„Nestává se často, aby Serenu Williamsovou někdo přestřílel na servisu a přehrál silou, ale ve čtvrtek se to stalo. Karolína Plíšková téměř dokonalou hrou ohromila 22 tisíc diváků, kteří se přišli podívat na nejlepší tenistku všech dob,“ napsal Wall Street Journal.

Také New York Post označil Plíškové servis za pravděpodobně nejlepší na okruhu: „Plíšková dominovala od začátku do konce, předvedla zlověstný klid a jiný servis, než mají její soupeřky. Tím zatlačila Williamsovou do defenzivy, z níž mohla jen odpovídat, nikoli něco začínat.“

List připomněl, že Serena nebyla zcela fit. „Superžena je také jen člověk. Nevykolejil ji kryptonit, ale kombinace impozantní hry Plíškové a zraněného kolena,“ napsal New York Post v narážce na tajemný prvek, který mohl zničit Supermana.

Pro Washington Post bylo překvapení tím větší, že grandslamovou bilanci Plíškové označil za mikroskopickou vzhledem k tomu, že ještě nikdy nepřekročila práh třetího kola. „Ukázala, jak skvěle ovládá své nervy, a chytře umístěnými servisy s velkým odskokem změnila čelo žebříčku,“ napsal Washington Post. Vypočítal, že Plíšková porazila soupeřku 7:5 na esa a 27:21 na nevrácená podání.

New York Times připomněl, že loni Serena Williamsová na US Open skončila také překvapivě v semifinále v zápase s Italkou Robertou Vinciovou. „Tehdy to mohlo být tlakem, vyvolaným snahou vyhrát čtyři grandslamy v jednom roce. Teď tu tlak nebyl, zato tady byla ještě větší záře její soupeřky. Plíšková neukázala ani slabé nervy ani nezkušenost při šokujícím překvapení čtvrtečního večera.“

Americké listy připomínají, že pro čtyřiatřicetiletou Serenu bude stále těžší čelit náporu mladších hráček. Steffi Grafová končila ve třiceti letech a za poslední tři sezony kariéry vyhrála jen jediný grandslamový titul. „Čas nikdo nezastaví,“ konstatoval New York Post.