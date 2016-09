Plíšková: Když se dostanu přes krizový moment, můžu porážet super hráčky

Plíšková ve Flushing Meadows dominovala a se svým výkonem byla patřičně spokojená. „Myslím si, že jsem odehrála velice dobrý zápas. Rychle jsem získala brejk v první hře, což mě hodně uklidnilo. Díky skvělému startu jsem si chodila pro své údery,“ řekla Radiožurnálu.

Lounská rodačka konečně prolomila své grandslamové prokletí, kde nikdy před tím mezi nejlepší čtveřici nepronikla. „Jsem nadšená, že jsem postoupila do semifinále a ještě k tomu zrovna na US Open. Miluji New York a hru na tvrdém povrchu,“ přiznala čtyřiadvacetiletá teniska, která drtila svou soupeřku i díky vynikajícímu servisu. Ostatně právě ona letos nasázela nejvíce es ze všech hráček.

I přes vynikající podání se jí vyhýbaly úspěchy na grandslamových turnajích. „Měla jsem trošku problém dostat se na grandslamu přes třetí kolo, jak o tom všichni mluvili a čekali na to jak na smilování. I já jsem si dělala na sebe tlak, protože jsem věděla, že se přes to můžu dostat, a nikdy nehrála tenis, který jsem měla,“ mluvila o trápení při turnajích velké čtyřky v rozhovoru pro Radiožurnál.

Díky brilantnímu výkonu proti velmi talentované Chorvatce může za dlouhodobým trápením na grandslamech udělat tlustou čáru. „Jsem ráda, že jsem to zvládla, a vidím, že když se dostanu přes krizový moment, tak můžu porážet super hráčky,“ řekla šťastná vítězka, kterou dost možná bude čekat velmi pikantní souboj.

Očekává se, že v semifinále narazí na Serenu Williamsovou, mladší z obou amerických sester. S Venus si Plíšková dokázala porazit ve čtvrtém kole a nejen české noviny posléze psaly o tom, že Serena může Venus pomstít. Plíšková se podobnými řečmi nenechala rozhodit, byť přiznala, že vše vnímala. „Když porazíte favorita nebo domácího miláčka, tak je těžké se zkoncentrovat a hrát s někým slabším. Lepší hráči tohle zvládnou a jsem ráda, že jsem to zvládla i já.“

Vyšlápne si i na druhou ze slavných sourozenkyň a zvládne i případné finále? „Na vítězství v grandslamu někde v sobě hluboko mám,“ tvrdí Plíšková. Myšlenky na případný triumf si ale nechce připouštět. „Semifinále si chci užít. Bude to nádherný zápas a už se mi to nemusí nikdy povést. Chci tam jít bez nervů,“ plánuje. „Věřím, že můžu zvládnout všechno, vyhrát i tohle semifinále, ale bude to hodně těžké,“ dodala pro Radiožurnál.

Co říká na variantu, že by mohla stanout proti Sereně? „Už nic víc není víc,“ ví. Dočká se střetu s vítězkou 22 grandslamů?