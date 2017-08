Věšet se za takový výkon nebudeme, říkají Sluková s Hermannovou

Přesto obě cítily, že ve Vídni mohou dosáhnout na skvělý výsledek. Zatím nejlepší během jejich společného působení.

Vždyť letos oplývají výtečnou formou. Na Světovém okruhu neskončily hůře než deváté, na pětihvězdičkovém turnaji v Poreči prohrály až ve finále.

A ve Vídni?

Skupinou projely bez ztráty jediného setu, v nervydrásající bitvě přetlačily světové trojky z Brazílie Agathu a Dudu. S vídeňským areálem na ostrově Danube se ale rozloučily ve čtvrtek po poledni, když podlehly zkušeným Američankám Rossové a Fendrickové 21:19, 21:23, 9:15.

„Věšet se za dnešní výkon nebudeme,“ hodnotila 29letá Sluková Nausch. „Probereme s trenérem, co scházelo k postupu a budeme pracovat dál.“



Společně nastupujete teprve druhou sezonu. Loni jste nechyběly na olympiádě, nyní se loučíte s mistrovstvím světa děleným devátým místem. To jsou určitě kvalitní výsledky, že?

Sluková Nausch: Máme výrazně více zkušeností, hrály jsme hodně vyrovnaných zápasů, které jsme dokázaly v koncovce vyhrát, což dodává sebevědomí. Určitě jsme herně vyspěly.



Trenér Simon Nausch říká, že jste nyní zhruba na 70 procentech vašeho herního maxima. Cítíte to podobně?

Hermannová: Jsme na tom o kousek výš než loni, ale stále je spousta prostoru pro zlepšení.

Loni jste, Barboro, po boku Markéty prožila první velký turnaj na olympiádě v Riu. Nyní máte za sebou ten druhý. Cítíte výkonnostní posun?

Určitě. Kdybych se mohla vrátit na olympiádu, tak bych tam chtěla být jako hráčka, která jsem teď. Cítím se líp po všech stránkách - herních, fyzických i mentálních.

V úvodu zápasu pořadatelé kropili centrální kurt, na kterém jste nastoupily vůbec poprvé. Přidělává mokrý písek zpočátku problémy?

Hermannová: Normálně písek trošku prokluzuje, je hrubý, zrna jsou velká. Když to pokropí, tak je to trošku tvrdší. Ale takový problém to rozhodně nebyl.

Nesvazoval vás středeční úspěch proti Brazilkám?

Sluková Nausch: To si nemyslím. Známe podobný zápasový rytmus z jiných turnajů, zápasy jdou prostě rychle za sebou. Někde i rychleji. Určitě jsme se nenechaly ukolébat.

V tak vysokých teplotách, které po celý týden v rakouské metropoli panují, vás nedohnala únava?

Sluková Nausch: Fyzicky i emočně to bylo náročné. Proti Brazilkám jsme se vydaly z velké míry koncentrace a soustředění. I proto jsme dnes nepředvedly nejhezčí volejbal, nebylo to z naší strany precizní.

Hermannová: Trápila jsme se na přihrávce. Nechodila jsme zadkem pořádně dolů, chyběl čas a uklidnění. Určitě k tomu přispělo i to vedro, ale nikterak drasticky.

O to víc mrzí, že jste nevyužily mečbol ve druhém setu, že?

Sluková Nausch: Hodně, hodně moc. Ale takový náš sport je. Američanky vycítily malinkou šanci poté, co jsme v koncovce vedly o dva body. Nedokázaly jsme je dostatečně zatlačit.

Jaký bude nyní váš další program?

Sluková Nausch: Za dva týdny nás čeká mistrovství Evropy, pak s největší pravděpodobností finále Světového poháru v Hamburku. Pojedeme i na republikový šampionát a na turnaj do Pelhřimova.