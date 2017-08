Kolocová, Kvapilová začaly ME v plážovém volejbalu výhrou nad domácím párem

První výhru do tabulky základní skupiny E si připsaly za necelou půlhodinu hry. Ve čtvrtek čekají nasazené pětky dva zápasy: nejprve proti Norkám Lundeové, Ulvesethové a pak s ruskou dvojicí Birlovová, Makroguzovová.

„Výhru 2:0 hodnotíme jako dobrý vstup do turnaje, v obou setech jsme si držely vždy vícebodový náskok a v klidu si tak došly pro vítězství. Centrkurt je hezký, hrálo se nám tam dobře. Atmosféra je ale zatím, minimálně ve srovnání s tou, kterou jsme zažily na MS v Vídni, komornější,“ uvedla Kvapilová.

V Jurmale nakonec startují jako jediné české zástupkyně, neboť Markétu Nausch Slukovou s Barborou Hermannovou připravily o šanci na obhajobu stříbra problémy se zády Slukové.

Kolocová s Kvapilovou se utkaly s lotyšskou dvojicí poprvé v kariéře, stejně tak premiérově narazí na Lundeovou s Ulvesethovou. Zato Rusky potkají na kurtu v krátké době potřetí: na mistrovství světa ve Vídni ve skupině i v play off na Světovém okruhu v Olsztyně Birlovovou s Makroguzovou porazily (vždy 2:1 na sety).

„Norky umí zahrát hezky, nepatří ale ke špičce. Ideální by bylo jít do posledního zápasu skupiny se dvěma výhrami a s kým jiným než s Ruskami - tři turnaje v řadě je vždy potkáváme - hrát o 1. místo. Těšíme se, ale víme, že to bude boj. Je tu totiž dost větrno a to bývají občas zrádné podmínky,“ uvedla Kolocová před začátkem ME.

Vítězové osmi skupin postoupí přímo do osmifinále, celky z druhých a třetích míst začnou play off od prvního kola. O medaile se bude hrát v neděli.