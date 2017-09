Dva české páry plážových volejbalistek mezi elitou. Co bude dál?

Markétu Nausch Slukovou limitují problémy se zády. I proto se pár nevydal na ME do Lotyšska, kde by obhajovaly stříbrnou medaili.

„Trápila jsem se s menšími věcmi celou sezonu. Nejdříve mě bolelo chodidlo, potom trápilo rameno, od začátku srpna záda. Musela jsem brát antibiotika. Nyní je pro mě priorita zjistit, co mi vlastně je a jak na tom zapracovat,“ říká 29letá Nausch Sluková. „Určitě potřebuji zesílit, zhubla jsem pár kilo, jsem taková nějaká rozbitá. Asi se těch deset let na okruhu začíná podepisovat. Táhne mi na třicet, takže musím začít dělat spoustu věcí jinak. Budu to řešit s týmem,“ dodává.