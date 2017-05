Ria bez Copacabany. Návrat na místo činu, těší se Sluková s Hermannovou

Kdepak široká pláž na legendární Copacabaně, kdepak rachot stadionu přímo na ikonickém místě Ria. „Hrajeme v olympijském parku, kde byl loni tenis, což je velká změna. Už jsme v Riu hrály několikrát, ale vždycky na pláži. Jsem zvědavá, jak to proběhne,“ líčí Sluková Nausch, která ke svému dívčímu příjmení od sňatku s koučem dvojice Simonem přidává i to jeho.

Město u Atlantiku přivítá „čtyřhvězdičkový“ turnaj a elitní české duo do Brazílie odletí již ve čtvrtek. „Prvních pár dnů budeme trénovat na pláži, kurty ještě nebudou připravené. To bude asi nejblíže, co se dostaneme k olympiádě,“ čeká Sluková Nausch.

Pět kruhů jim stále v hlavách občas stále zarezonuje, jak by ne: „Těšíme se. Bude to super návrat na místo činu.“

Loni tu jejich doposud nedlouhá spolupráce zažila jasný vrchol: v úlu Brazilců prošly ze skupiny do „miniplay-off“, mezi elitní šestnáctku však nikoli. „Olympiáda byla krásným zakončením loňské dlouhé a náročné sezóny. Máme krásné vzpomínky. Doufám, že se nám teď podaří výsledek z her ještě vylepšit,“ dodává 28letá Sluková Nausch.

Hermannové je o dva roky méně, a tak mají olympiádu v hlavách nadále - tu příští v Tokiu 2020. „To je náš cíl,“ souhlasí mladší z dua. „Nebyly jsme sestavené pro Rio, ale pro Tokio. Jasně, za tři roky se může stát cokoli, můžeme se zranit, může to přestat fungovat, může nás to přestat bavit. Ale teď nás to baví. Společně si to užíváme a máme tuhle vizi.“

Markéta Sluková s koučem-manželem i se spoluhráčkou Barborou Hermannovou.

Rok 2017 proto hodlají využít ke zdokonalování, čemuž nahrává i nový systém turnajů. Nyní jsou hodnoceny počtem hvězdiček, přičemž pět mají ty, jimž se dřív říkalo „major“. Na tom prvním v únoru na Floridě skončily deváté.

„Je to velká změna,“ hodnotí Hermannová. „Oproti loňsku jsou turnaje nejvyšší kategorie jen dva, federace šetří peníze. Na jedno- nebo dvouhvězdičkové ani nemůžeme; ty jsou pro hráčky, které usilují o vstup do světové série. Počet turnajů se nám tak zmenšil skoro o polovinu. Budeme se více zaměřovat na odstraňování chyb v tréninku a asi nám to umožní představit se také v Česku, což minulý rok nevyšlo.“

V plánu jsou vystoupení v Praze, rozhodně na zářijovém mistrovství republiky. Před ním se koná světový šampionát ve Vídni, kde by usměvavé dívky rády skončily v elitní desítce: „Bylo by super jít do vyřazovacího kola.“

A mezitím budou - i v dějišti olympiády nedávné - dřít pro tu budoucí.

„Loňská sezona byla náročná a olympijský cyklus bude dlouhý, takže není na škodu, že toho bude méně. Můžeme se soustředit na některé detaily,“ říká Sluková Nausch. Na Copacabaně se v Riu v zápasech neukáží, ale přesto platí, že se v tomhle báječně rozpačitém městě hodlají odrazit k zítřkům zářícím jako písek na legendární pláži.