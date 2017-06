Plavec Janeček ladí formu, z Portugalska si přivezl vítězství

„Ten čas není příliš kvalitní, protože jsem předtím plaval hodně disciplín. Celkově jsem ty závody v Portugalsku plaval tréninkově. Takže už ráno v rozplavbách jsem plaval naplno. Tím bylo způsobeno to, že jsem býval ráno rychlejší než odpoledne v závodech, protože jsem byl už unavený,“ nedával velkou váhu vítěznému závodu Janeček.

Plavec náchodského klubu Delfín se v Portu představil hned v pěti disciplínách, kde si vyzkoušel i tratě, na kterých normálně neplave. „Závody jsem si dal jako přípravu na světový šampionát. S trenérem jsme to probírali, takže jsem si do toho dal i nějaké disciplíny, které normálně neplavu, například znak na 50 metrů. Naopak jsem neplaval svoji oblíbenou polohovku na 400 metrů a ani závod na 200 metrů motýlkem, což jsou v současné době moje hlavní disciplíny,“ uvedl olympionik z Ria.

Janeček se na závody v Portugalsku dostal především díky svému trenérovi Tomáši Brtníkovi, protože ten byl v minulém roce na dvouměsíční stáži právě v Portu a pořadatelé jeho svěřence na základě toho pozvali. Janeček však volil raději mezinárodní závody i kvůli velké konkurenci.

„Já jsem tam jel také proto, že tam plaval mistr Evropy v polohovce Carvalho a chtěl jsem si s ním zaplavat polohovku na 200 metrů, on je o třídu výš než já,“ řekl třiadvacetiletý plavec.

Jak netají, jeho cílem na mistrovství světa bude vylepšení osobních rekordů v jeho hlavních disciplínách, kterými jsou polohovka na 400 metrů a motýlek na 200 metrů.

Původně se mistrovství světa mělo konat v Mexiku, ale kvůli finančním problémům se přesunulo do Budapešti. „Já jsem určitě radši, že to je v Evropě a máme to kousek. Nebudeme mít žádné aklimatizační problémy. Vím, že například plavci z Austrálie už trénují v Evropě, aby si zvykli na časové posuny,“ řekl Janeček.

A právě do mistrovství světa v Maďarsku, které se koná od 14. do 30. července, bude ještě mít náročný program. Kromě tréninků ho čekají i další závody, ve kterých bude ladit formu na vrchol letošní sezony. „Teď nás ještě čekají závody v Římě. Poté máme mistrovství České republiky a potom už mistrovství světa,“ uzavřel Janeček.