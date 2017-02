Bývalý plavec Hackett má potíže s psychikou. Otec na něj zavolal policii

Šestatřicetiletý trojnásobný olympijský vítěz, jenž trpí duševními problémy, se choval agresivně a jeho příbuzní si s ním nedokázali poradit. Krátce po zatčení byl Hackett propuštěn.

„Udělali jsme vše, co bylo v našich silách, ale vymklo se nám to,“ citovala Hackettova mladšího bratra Craiga tamní média. „Tohle není Grant Hackett, kterého milovala celá Austrálie. Je úplně jiný člověk, kterého nepoznávám ani já, ani rodiče. Tělem je to on, ale duší a mozkem je někdo jiný,“ dodal Craig Hackett.

Bývalý světový rekordman na trati 1500 metrů se v roce 2014 po šestileté pauze vrátil do bazénu krátce poté, co v USA podstoupil léčbu závislosti na lécích na spaní. Kvalifikoval se na mistrovství světa v Kazani, avšak nominace na loňské olympijské hry v Riu de Janeiro mu unikla.

Mezitím se Hackettovi rozpadlo manželství, do novinových titulků se dostal i kvůli několika incidentům na veřejnosti.