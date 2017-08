Lochte se vrátil po „olympijském“ trestu, trénuje jen jednou týdně

„Je to dobrý odrazový můstek. Kvůli tomu jsem tady, abych se měl od čeho odrazit,“ řekl Lochte. V neděli poplave ještě polohový závod na 200 metrů.

Lochte si odpykal desetiměsíční trest od národního svazu poté, co vyšlo najevo, že si na olympiádě v Riu vymyslel historku o přepadení. Snažil se tím zakrýt, že s několika kolegy v opilosti poničili čerpací stanici a dostali se do konfliktu s ochrankou. Aféra ho připravila o sponzory a po dobu trestu nemohl využívat olympijská tréninková střediska.

„Co se stalo, je minulostí. Jsem člověk, udělal jsem chybu a poučil se z toho. Stejně jako každý. Už je to za mnou. Polepšil jsem se, usadil,“ řekl třiatřicetiletý plavec, kterému se v červnu narodil syn. Lochte doufá, že se dokáže kvalifikovat na příští olympijské hry v Tokiu v roce 2020, kdy mu bude už 36 let. „Bude to dlouhá cesta,“ uvedl.

V poslední době prý trénoval jen jednou nebo dvakrát týdně. „A to zdaleka nestačí. Zase cítím ten hlad, co mi čtyři roky chyběl, ale nemám natrénováno. Teď je čas,“ řekl Lochte.