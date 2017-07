Moravčíková díky rekordu postoupila do semifinále na 200 metrů prsa

Moravčíková je druhou českou reprezentantkou, která na šampionátu v Maďarsku postoupila do semifinále. Na znakařské stovce a padesátce se to podařilo Simoně Baumrtové. Ta na stovce pronikla i do finále, kde skončila sedmá.

Z rozplaveb nepostoupili Anna Kolářová na 100 metrů volným způsobem a Roman Dmytrijev na 200 metrů znak. Oba skončili ve třetí desítce.