Život v bazénu byl jednodušší, poznává plavecký fenomén Phelps

V show Discovery plaval proti „simulaci“ – vědci nasnímali jednoho ze žraloků na delší rovince a pak jej digitálně „pustili“ po boku makajícího Phelpse. Přesto část diváků zuří, že šlo o pouhý podvrh, a těšit je může aspoň to, že zvítězil žralok. Asi o dvě sekundy.

Tahle show v americké televizi zaujala výsadní postavení symbolicky v momentu, kdy v Budapešti probíhá plavecké mistrovství světa. Aktuální hvězdy v čele s Phelpsovou krajankou Katie Ledeckou zase boří rekordy, ale ten nejslavnější ze slavných už je na penzi.



Žije nový život. A objevuje, co vše svět nabízí; radosti i úskalí. „Žádné puzení k návratu necítím,“ líčil Phelps pro Fox. „Občas si jdu zaplavat, abych se uvolnil, ale závodění mi nechybí. I když musím uznat, že to asi bylo jednodušší. Připravovat se na olympiádu je snazší než vést standardní život mimo bazén – takový, jaký nyní žiju já.“

Michael Phelps si virtuální zkušenost se žraloky užíval.

Pro „žraločí závod“ dostal Phelps speciální ploutev, přesto v jihoafrických vodách obří parybu nepředehnal. To lidské soupeře drtil jako stiskem žraločích čelistí; těžko někdo v blízké budoucnosti dobude 23 olympijských triumfů jako on.

Ale zároveň platí, co nyní zopakoval: „Dosáhl jsem na všechno.“

A tak je čas na onu v mnohém komplikovanější mimobazénovou realitu. Phelps se snaží co nejvíce pečovat o synka Boomera, narozeného loni v květnu. Propaguje svoji značku plaveckého vybavení, nazvanou podle iniciál hvězdy jednoduše MP. A taky hodlá vracet společnosti to, co od ní získal v podobě bohatství a nehynoucí slávy.

Třeba nabádá americké spoluobčany k bezpečnějšímu chování ve vodě: „Zvlášť teď v létě je to důležité. Vlastně se jim snažím ukazovat to, co učím Boomera.“ A nepouští se jen do osvěty fyzické, nýbrž i duševní. Sám dle svých slov několikrát trpěl návaly depresí.

„Podařilo se mi je překonat, proto říkám: Je normální necítit se dobře, je normální zavolat o pomoc. Snad změníme pár životů k lepšímu,“ doufá.

Jeho cílem je, aby podobná přiznání nezněla jako projev slabosti. Pro takový účel je Phelps vskutku ideálním ambasadorem: pokud drtily splíny i někoho, kdo patří k nejlepším sportovcům dějin, může si přece totéž přiznat každý, ne?

Je na řadě s plaváním Boomer?

V Brazílii se loni slavně rozloučil další várkou medailí z her. Ale skulinku si nechal, Rio nedávno označil za svoji „potenciálně poslední olympiádu“. A dodal: „Jen pro jistotu.“

Comeback ovšem nyní nechystá. Aktivit má dost, takže je denně ve vodě nikoli on, ale Boomer Phelps. Třeba jednou tátu napodobí: „Pokud bude chtít, jen do toho.“

V takovém případě by to měl ještě těžší než většina slavných potomků. To, co svedl Michael Fred Phelps, se zdá být mimo lidské možnosti. „Když se podívám na to, co všechno jsem v bazénu dokázal, je to i pro mě pořád ohromující. Uvidíme, kdy to vlastně úplně vstřebám,“ usmál se Phelps.

Do té doby může v klidu žít – a závodit se žraloky. Byť jen digitálně.