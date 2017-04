Rallye Dakar se v jubilejním ročníku vrátí do Peru a slibuje víc písku

Češi na Dakaru Letos na Dakaru startovalo čtrnáct českých posádek. Nejlepší umístění zaznamenal mezi kamiony sedmý Aleš Loprais, v kategorii motocyklů byl Ondřej Klymčiw jedenáctý stejně jako Martin Prokop v soutěži automobilů a mezi čtyřkolkami obsadil nováček Zdeněk Tůma dvanáctou pozici. Startovní listinu pro příští ročník zveřejní organizátoři v listopadu.

Právě v Peru, kam se závod vrátí po pěti letech, budou hned v úvodu rallye etapy, které se pojedou výhradně v poušti. Následovat bude přejezd do Bolívie a závěr se uskuteční v Argentině. Trať ještě sice nemá definitivní podobu, bude však naplánována tak, aby se kemp s mechaniky a dalším doprovodem přesunoval méně než v minulosti.

„O nové trase ještě nemám úplně všechny informace, ale Peru mě nadchlo. Duny ukážou, kdo umí, nebo neumí jezdit. Kdo se v nich zakope, tak to má na hodinu a půl. Takže tenhle rok budeme trénovat duny, až se ze mě bude kouřit,“ sliboval při prezentaci jubilejního ročníku v Praze Martin Macík, jenž letos mezi piloty kamionů obsadil desáté místo.

Kromě něj by na startu v Limě neměl chybět ani pětinásobný vítěz kategorie čtyřkolek Josef Macháček, který už dřív svoji další účast zpochybňoval. „Absolvoval jsem čtrnáct Dakarů, ale teď asi začíná etapa, kdy nebudu dojíždět. Mám měsíc po operaci ramene a uvidíme, jak se to zahojí. Když budu v pořádku, tak se Dakaru zúčastním,“ prohlásil šedesátiletý veterán.

Reputaci by si naopak chtěl napravit Martin Kolomý. Ten letos pomýšlel na stupně vítězů mezi kamiony, ale po vítězství v první etapě ho postihly technické problémy a v konečném pořadí obsadil až patnáctou příčku. „Doufám, že příští Dakar se nám povede líp. Musíme bojovat a výsledek v příštím roce napravit,“ burcoval.

Mezi automobily by v nově čtrnáctietapovém závodu neměl chybět jedenáctý jezdec letošního závodu Martin Prokop a s novým vozem se po roční přestávce představí také Tomáš Ouředníček: „Stali jsme se součástí globálního týmu, takže máme štěstí jezdit s Fordem Ranger, což je auto na úplně jiné úrovni, než jsme měli dřív. Má na to, aby nás udrželo vepředu, ale nevím, jestli my na to máme jako posádka. Ale budeme se snažit.“

Na letošním Dakaru se nejlépe umístil Aleš Loprais, mezi kamiony dojel sedmý: