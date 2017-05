Házenkářky Písku končí ve Zlíně. S jistotou záchrany

„Tyhle zápasy bývají ošidné. Ale já doufám, že nic nepodceníme a odehrajeme zápas naplno a navážeme na výkony, kterými v play-out gradovala naše dvouměsíční intenzivní příprava,“ říká trenér Vladislav Jordák.

V základní části Jihočešky skončily z českých týmů poslední a celkově předposlední. V sezoně porazily jen dvakrát poslední Bratislavu a jednou Trenčín. Ale připravily se v pravý čas.

Trenér vyzdvihl bojovnost

Do play-out se vstupovalo podle postavení v tabulce s bonifikací. Zlín měl už dopředu tři body, Veselí jeden a Písek byl bez bodu. Jenže hned v prvním kole Jihočešky všechny zaskočily. Vyhrály ve Veselí 26:23.

„V play-out se zúročilo to, že jsme mohli s týmem poslední dva měsíce pracovat pohromadě. Vyhýbala se nám zranění. A na holkách byla vidět obrovská touha neskončit v soutěži poslední. Bojovaly jedna za druhou a toho si hrozně vážím,“ říká trenér Jordák, podle kterého byl ze strany týmu povedený i zápas doma se Zlínem ve druhém kole. V něm ale Jihočešky podlehly o tři branky 24:27.

Klíčový zápas tak byl doma s Veselím nad Moravou. I ten Písek zvládl a vyhrál 28:23. Po něm už se mohl radovat ze záchrany.

Sokol má každý rok hlavní cíl, a to je záchrana v soutěži. Letos ho hráčky splnily s předstihem a nemusí se strachovat do posledního kola. „Ale v týmu jako Písek máte během sezony spousty dílčích cílů, které musíte zvládnout. A každá z hráček udělala posun,“ chválil Jordák.

Druhým koloritem u písecké házené je velká letní proměna kádru. Jak to bude letos, Jordák odhadovat neumí. „Ale bylo by velice zajímavé s tímhle kádrem zkusit příští sezonu, aby se ukázalo, jak na to jsme a jestli bychom byli i v sezoně konkurenceschopní,“ přidal Vladislav Jordák. I on sám má za sebou u ženské házené první sezonu.