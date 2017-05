Golfový talent zářil na The Players. Přibrzdí ho povinná vojna?

Jakákoliv medaile z olympijských her či zlato z her Asijských. Právě tyto dvě položky v životopise jihokorejských sportovců zajistí zajímavou výjimku - žádný z nich nemusí do armády.

Naopak ostatní muže ve věku od 18 do 35 let čekají dva roky tvrdého výcviku.

Mezi ně patří i Kim Si-u, jedenadvacetiletý golfový mladík, který sice pobývá v americkém Dallasu, ale v položce státní občanství vypisuje Korejská republika.

„Určitě bych byl rád, kdyby se i vítězství na PGA Tour řadilo mezi tyto výjimky,“ vyprávěl na tiskové konferenci po nedělním vítězství na floridském hřišti TPC Sawgrass. „Navzdory vítězství v tomto turnaji jsem se ale rozhodl, že povinný výcvik absolvuji. Jsem na to připraven,“ doplnil Kim Si-u, který zatím neupřesnil, kdy přesně to bude.

Před dvěma lety se Kimův krajan Sang-Moon Bae výjimky domáhal dokonce až u soudu. Ačkoli Bae pobývá od roku 2013 ve Spojených státech, neuspěl a v roce 2015 musel rovněž nastoupit do armády.

„Respektuji rozhodnutí soudu,“ řekl tehdy Bae.



Po stopách slavných

O čerstvém vítězi The Players se aktuálně mluví jako o jednom z velkých talentů mezi golfisty.

Už v sedmnácti letech se Kim Si-u kvalifikoval do PGA Tour. Jenže pravidla, která povolují start v den dovršení osmnáctých narozenin, mu jeho první seznámení s elitou prodloužily.

Premiérové vítězství na okruhu přišlo v loňském roce ve Wyndhamu. V neděli přidal druhé a zařadil se mezi golfové celebrity Tigera Woodse, Sergia Garcíu a Jordana Spietha. Pouze oni si dokázali připsat dvě vítězství, předtím než dovršili 22 let.

Právě v jejich stopách Kim Si-u kráčí. Po víkendu poskočil na světovém žebříčku ze 75. pozice až na 28. místo.

Dokáže se po štaci ve vojenské uniformě znovu vrátit a sbírat trofeje?