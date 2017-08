PGA Championship dál vede Kisner, na čele ho doplnil Macujama

Kisner v pátek zopakoval svůj čtvrteční výkon 67 ran, díky němuž byl v čele už po prvním kole. Macujama po nepříliš vydařeném úvodu využil v druhém kole měkkých greenů po odpoledním dešti a hřiště s parem 71 obešel dokonce na 64 úderů. I díky sérii pěti birdie na šesti jamkách za sebou.

Macujama tak zatím v Charlotte plní roli spolufavorita turnaje, do níž byl pasován po vítězství na Bridgestone Invitational v Akronu minulý týden. „Major vedu po 36 jamkách poprvé v životě, takže je to pro mě nová zkušenost. Možná budu trochu nervózní, ale na druhou stranu se na víkend těším,“ řekl pětadvacetiletý Japonec, jenž už byl letos druhý na US Open.

Kisner s Macujamou vedou poslední major sezony se skóre osm pod par o dvě rány před bývalou světovou jedničku Jasonem Dayem z Austrálie. Za ním jsou na dělném čtvrtém místě Ital Francesco Molinari a Jihoafričan Louis Oosthuizen.

Prakticky venku ze hry o vítězství je největší favorit Jason Spieth. Čtyřiadvacetiletý Američan, jenž v Charlotte útočil na zkompletování kariérního Grand Slamu, zahrál po čtvrtečních 72 ještě o ránu hůře a na 46. pozici ztrácí na vedoucí duo 11 úderů.

„Je mi jasné, že už je prakticky po všem, musel bych v příštích dnech předvést fakt bláznivé kousky. Ale můžu to aspoň zkusit,“ uvedl čtyřiadvacetiletý Speith, jenž v červenci triumfoval na British Open a v roce 2015 získal tituly na Masters a US Open.