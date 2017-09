Venus a její pukrle, Kvitová si ho všimla. To nedělám, odmítá Williamsová

Americká veteránka Venus Williamsová postupuje do semifinále US Open, utká se s krajankou Sloane Stephensovou.

dnes 18:50

New York (Od našeho zpravodaje) - Vypadalo to jako gesto úcty po zuřivé, leč čestné bitvě na US Open. Ale pokrčená pravá noha Venus Williamsové při podání rukou u sítě zřejmě nic neznamenala. A vlídná slova o Petře Kvitové? Česká tenistka je neslyšela.