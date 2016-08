Rychlý konec v semifinále. Kvitová uhrála s Radwaňskou pouhé dva gemy

Kvitová se těsně před startem US Open potýká s nachlazením. „Pořád mi není dobře. Nevím, kdy se to zlepší. V pondělí hraju na US Open a snad to tam bude lepší,“ uvedla po zápase česká hráčka, která usilovala v New Havenu o pátou finálovou účast za sebou.

Turnaj vyhrála i v roce 2012 a v případě čtvrtého triumfu by vyrovnala rekordmanky Connecticut Open Venus Williamsovou a Caroline Wozniackou. Světová čtyřka Radwaňská však semifinálový duel jasně ovládla.

„Ale odehrála jsem tu dobrý turnaj. Byla jsem v semifinále. Po té náročné sezoně, co mám dosud za sebou, je výborné, že hraju dobře. Byly to náročné tři týdny, s Riem, týdnem volna a pak tady. Jsem vážně spokojená s tím, jak jsem tu hrála,“ řekla Kvitová, která letos byla v semifinále už jen v dubnu ve Stuttgartu.

Radwaňská jí oplatila loňskou porážku ve čtvrtfinále turnaje. Českou tenistku zdolala potřetí za sebou a ve vzájemné bilanci snížila na 5:6. O druhý letošní titul si Polka zahraje s Ukrajinkou Jelinou Svitolinovou, která porazila Švédku Johannu Larssonovou 6:4, 6:2.

Turnaj žen v New Havenu tvrdý povrch, dotace 761.000 dolarů Dvouhra - semifinále:

A. Radwaňská (1-Pol.) - Kvitová (6-ČR) 6:1, 6:1.