Sbohem, Paříži. Wimbledon si užiju víc než kdy jindy, plánuje Kvitová

Dva prohrané tie-breaky s Bethanií Mattekovou-Sandsovou nepřekryjí úlevu z návratu po pětiměsíční pauze. Přesto je třeba dívat se dál. „Pohádka skončila,“ řekla Kvitová a mohla hledět na severozápad. Z Paříže je to do Londýna letadlem hodina, výkony Kvitové by se ve Wimbledonu oproti Roland Garros měly lišit o světelné roky.

„Věcí ke zlepšení je plno, ale to, že tu mohla nastoupit a nebolí ji ruka, je pro nás nejdůležitější. Čím si prošla za posledních pět měsíců, to je něco neskutečného. Lidi si to neumí představit,“ uvedl Vaněk. „Je to česká lvice, její bojovnost je neuvěřitelná. Jak budeme hrát a hrát, bude to lepší a lepší.“

VIDEO: Petra Kvitová padla po dvou tie-breacích Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V 16. pařížském obvodu Kvitové vycházeli vstříc. Vždy začínala program, hrála na důstojných místech. „Některé tenistky v Top 10 diváci ani nevnímají, Petra má jako hráčka image,“ řekl její manažer Miroslav Černošek. Výhru slavila v aréně Philippa Chatriera, padla na kurtu číslo 1: „Pořadatelé grandslamu přitom nemusí kromě Federera a Nadala respektovat skoro nikoho.“

Silné emoce kolem návratu dostaly Kvitovou do popředí; pro ni možná až moc blízko k dění. I sponzoři se začínají ozývat. „Uvidíme, jak dopadnou jednání,“ dodal Černošek. „K Petře mám lidsky za 11 let velmi blízko, je to pro mě spíš emotivní, osobní příběh. Ale je jasné, že pro manažera je návrat dvojnásobné vítězky Wimbledonu skvělá věc. Zvlášť když ho má potenciál pořád vyhrát.“

Že by snad letos? Pohádka skončila, v tom má Kvitová pravdu. Její pořezaná levačka se v Paříži držela, teď ji čekají kontroly a další a další cvičení. Pohádkovou teorii však podporuje její mimořádný vztah k dalšímu grandslamu.

„Opravdu se moc těším. Je to pro mě výjimečný turnaj, mám ty nejkrásnější vzpomínky,“ líčila. „Tráva k mé hře pasuje. Zase si pronajmeme domek, bude to jako dřív. Hlavní vlnu pozornosti jsme si odbyli tady, Wimbledon by měl být mnohem uvolněnější.“

A už vyprávěla, co s ní přesun na travnaté povrchy dělá. „Na začátku si připadám tak pomalá! Chci se pohnout, ale jako bych do trávy vrostla,“ zasmála se. „Mám ji ráda. A po tom všem jsem šťastná, že si to budu moci vyzkoušet ještě jednou. Aspoň ještě jednou. Wimbledon si užiju víc než kdy jindy.“

Na jedné straně Lamanšského průlivu comeback začal, na druhé už mají s úlevou přijít i výsledky.