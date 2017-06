Budeme to brát jako lekci, říká Kulichová po debaklu od Slovenska

„Při průniku pod koš jsem dostala kolenem soupeřky nad svoje koleno, ucítila jsem bolest a radši jsem šla střídat. Po zápase to ale zaleduju a bude to dobré,“ ubezpečovala téměř dvoumetrová vicemistryně světa z roku 2010.

Na trutnovské palubovce, kde kdysi za domácí Lokomotivu odehrála spousty zápasů, se chtěla předvést, ale po vydařené klubové sezoně podle vlastních slov zatím hledá formu. „Nevím proč, ale s formou se ještě hledám. Odehrála jsem super sezonu, a když teď vidím, jak hraju... Je to ale i tím, že ještě nejsme sehrané.

Česká basketbalistka Petra Záplatová (vlevo) se snaží obejít Veroniku Remenárovou ze Slovenska. Ivan Beneš sleduje zápas české reprezentace.

„Přišlo mi, že dnes jsme vůbec nefungovaly jako v Karlových Varech. To nebyl ten tým, který odehrál varský turnaj minulý týden, třeba když to srovnám s vítězným zápasem proti Srbkám. Slovenkám vycházelo všechno. My jsme od nich hodně odstupovaly, soupeřky si to krásně vyhodily za oblouk a dávaly lehké trojky. My to nedokázaly ubránit. Slovenky navíc měly i útočné doskoky a na to si musíme dát příště pozor. Samy jsme se hrozně nadřely na každý koš. Řekla bych, že nám nevycházelo vlastně nic.“

O podcenění mluvit nechtěla, raději by nejdřív viděla záznam utkání. „Těsně po zápase se mi to špatně vyhodnocuje. Byly tam ale i hodně zbytečné ztráty, ze kterých soupeřky chodily do rychlých protiútoků a dávaly snadné koše.“

Slovenky táhla k výhře Žirková

A v útoku slovenského celku nešlo opomenout ani jeho klíčovou postavu rozehrávačku Žirkovou, se 17 body nejlepší střelkyni vítězek.

„Všichni víme, jak zkušená hráčka to je. Má odehráno spoustu let, takže Slovenky ty zkušenosti na rozehře mají. Nám ještě chybějí, ale já vím, že se s tím popereme, holkám na rozehře budou pomáhat křídla a tohle budeme brát jako lekci do dalších zápasů,“ neskládá zbraně bývalá hráčka Good Angels Košice.

Právě se Zuzanou Žirkovou, kterou dobře zná už ze společného angažmá v Brně, má ze slovenského týmu nejosobnější vztahy. „Jsem s ní v kontaktu pořád, i přes sezonu. Dva roky po sobě jsem se měla rozhodnout, jestli nepůjdu znovu do Košic, ale nakonec jsem si vždycky vybrala Turecko. Když jsem se dozvěděla, že „Žira“ půjde do nároďáku, byla jsem moc ráda, že ji ještě uvidím.“

Češky můžou znovu narazit na Slovensko už zanedlouho v nepoměrně důležitějším zápase, a to na mistrovství Evropy v boji o postup do čtvrtfinále. Měly by pak Slovenky po jasném pátečním vítězství psychologickou výhodu?

„Pokud bychom se utkaly, určitě by si řekly, že nás porazily o dvacet, může to být pro ně lehčí a sebevědomí můžou mít výš. Pořád to ale musíme brát jako přípravné zápasy a já věřím, že když to nejde v přípravě, půjde to na mistrovství Evropy,“ doufá Petra Kulichová.

Autorku 12 doskoků po zápase i trochu rmoutilo, že fanouškům, kteří ji tak dobře znají, nepředvedla víc také po střelecké stránce.

„Samozřejmě se ráda vracím do míst, kde jsem odehrála pár sezon, fanoušci mě znají, ale dnes jsem se sebou nebyla spokojená a mrzelo mě, že jsme fanouškům neukázaly víc.“