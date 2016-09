Volba mě potěšila, říká kapitán plzeňských házenkářů Vinkelhöfer

Extraligová premiéra dopadla dobře, uplynulý víkend Vinkelhöfer dvěma góly přispěl k vítězství obhájců titulu 25:22 nad Kopřivnicí. V sobotu od 17 hodin už povede tým v utkání druhého kola v Litovli.

„Jsem moc rád, že jsem dostal takovou důvěru, těší mě to. Moje úloha bude hlavně v komunikaci mezi hráči, trenéry a vedením klubu,“ říká 26letý Vinkelhöfer.

Do sezony znovu jdete s velkými ambicemi, věříte v další titul?

Když jsme tři roky po sobě mistrem, nemůžeme se bavit o ničem jiném než o těch nejvyšších cílech. Ano, chceme další titul, to je bez debat. Ale také dobře víme, jak těžká a složitá cesta k němu vede.

Rádi byste překonali Karvinou, která v letech 2000 - 2006 získala šest titulů za sedm sezon?

Určitě ještě máme co dohánět. My jsme hlavně rádi, že jsme loni dohnali našeho plzeňského předchůdce Kovopetrol (ten vyhrál tituly v letech 1998 a 1999, pozn. aut.) a letos jsme ho předehnali. A prostě na to znovu chceme navázat.

Kdo je pro vás největší rival?

Dukla už loni ukázala, že s mladým mančaftem dokáže hrát skvělou házenou, generační obměnu zvládla. Asi to bude největší konkurent. Ale vyloupnout se samozřejmě může i někdo další - moravské týmy jsou na tom tradičně dobře, Karviná i Zubří ukáží sílu. A hlavně, v play-off se může stát cokoliv...

V prvním kole s Kopřivnicí jste se trošku trápili, jak hodnotíte sílu týmu?

Věřím, že to bude dobré. Kostra zůstala stejná a myslím, že jsme dobře posílili. Mihajlo (Mitič) na pravé spojce vypadá v tréninku hodně dobře, určitě to prodá i v zápasech. Myslím, že společně s Pepou Jonášem dokáží nahradit Petra Linharta, který odešel do Francie.

V říjnu vás čeká předkolo Poháru EHF. Jak moc vás vylekal los? Čeká vás dánský Kolding, nejtěžší soupeř z toho, co se nabízelo...

Škoda, že tak silný mančaft jsme dostali hned na úvod. Ale všichni se na tuhle konfrontaci těšíme. Třeba brankář Hvidt je legenda, mistr Evropy, kdo by si nepřál proti němu hrát. Nebude na nás tlak, budeme mít čistou hlavu. A třeba překvapíme.