V Budějovicích se Šulista neprosadil. Vrátil se s reprezentací

Když hlasatel před sobotním zápasem s Nizozemskem v budějovické Budvar aréně ohlašoval základní sestavu, nervózně poskakoval u střídačky, než se po zaznění svého jména vydal za potlesku na hrací plochu. A pak se 24letý Šulista jako první hráč postavil na podání a esem otevřel účet zápasu.

„Když jsem teď hrál v Ostravě, tak spoluhráči měli takové přísloví, že i slepé kuře si zrno najde, takže tak,“ pousmál se, ale jinak se svým výkonem i výsledkem druhého zápasu reprezentace ve Světové lize v Budějovicích spokojený nebyl.

Češi v úvodním utkání na domácím turnaji porazili v pátek večer Egypt 3:2 na sety. V sobotu však podlehli Nizozemsku 0:3 a v neděli se s budějovickou halou rozloučili výhrou 3:0 nad Portugalskem.

S čím Šulista může být spokojený, to je posun, který v kariéře v této sezoně udělal. Vždyť před dvěma lety řešil, co bude dělat, a na zápasy Světové ligy v Budějovicích se byl jen dívat v hledišti.

V Jihostroji, kam přišel jako talent z mládeže před pěti roky, se tenkrát sázelo na české hvězdy - Novotného nebo Pláteníka. Jihočeši stavěli tým, který měl uspět v Lize mistrů. Moc prostoru se pro mladého hráče nenašlo. A nebo si o něj výrazněji neřekl. „Chtěl jsem hlavně hrát, což nevím, jestli by se v Jihostroji stalo,“ vysvětluje nyní.

A tak se vydal do Příbrami, odkud před rokem zamířil do Ostravy. Tam se mu dařilo. Trenér na něj sázel. Hrál v základní sestavě, rozhodoval zápasy a tým se dostal do play-off, kde ale ve čtvrtfinále nestačil na Karlovy Vary.

„Byla to dobrá sezona. V Ostravě jsme měli dobrý kolektiv, výborného trenéra i nahrávače. Jediné, co mě mrzí, je fakt, že jsme nepostoupili do semifinále,“ říká Šulista, rodák z Českého Krumlova.

A po dobré sezoně přišel pro smečaře ještě bonus navíc. Telefonát od manažera reprezentace Jakuba Novotného. Prvního května se Šulista připojil k českému týmu.

V kvalifikaci o mistrovství světa, která se hrála na konci května v Karlových Varech, ještě nehrál. Ve Světové lize ale nastupuje. A v Budějovicích byl v prvních dvou zápasech v základní sestavě.

„Jsem moc rád, že jsem tady. Nečekal jsem, že budu hrát někdy v základní sestavě,“ dodává. Česko čeká ještě poslední turnaj Světové ligy v Nizozemsku a v září mistrovství Evropy, kam se i Šulista může podívat.

A také v extralize přidává další stupínek. Z Ostravy se stěhuje do Kladna, které letos hrálo finále a kde podepsal smlouvu na dva roky. „Chtěl bych se s Kladnem dostat alespoň do semifinále. Proto tam také jdu, abychom něco vyhráli. Odešlo odtud dost hráčů. Snad ještě nějaké kvalitní nakoupí a budeme hrát nahoře,“ přeje si.

Teď si ale ještě užívá svou reprezentační premiéru a sbírá zkušenosti v zápasech, které se, jak sám říká, hrají na úplně jiné úrovni, než je extraliga. A netají se ani tím, že by se v budoucnu třeba rád představil v dresu Jihostroje. „Doufám, že se sem ještě někdy vrátím,“ přidává.

Třeba ho pak v domácím prostředí uvidí i rodiče, kteří Světovou ligu nestihli, protože byli na dovolené.