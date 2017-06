Petr Štochl se proti Islandu rozloučí s házenkářskou reprezentací

„Zřejmě to bude můj poslední reprezentační zápas. Tak doufám, že se nám podaří Island porazit a to loučení bude vítězné. Pevně věřím, že v Brně opět vytvoříte skvělou atmosféru,“ vzkázal Petr Štochl fanouškům prostřednictvím sociální sítě Facebook.

Reprezentačním trenérům už na začátku kvalifikačního cyklu oznámil, aby s ním spíš nepočítali. „Přišel čas pro jiné,“ říkal, když byl v lednu vyhlášen poprvé v kariéře nejlepším házenkářem roku 2016.

Chtěl už se soustředit výhradně na klubové povinnosti v německém Füchse Berlín, kde působí už jedenáctou sezonu. Byl u postupu do nejvyšší soutěže a zažil i předloňský triumf v Poháru EHF.

„Nicméně jsem s trenéry domluvený, že v případě nutnosti budu připravený naskočit,“ doplnil Petr Štochl. Ten případ teď zřejmě nastal.

Mladší reprezentační kolega Tomáš Mrkva měl v závěru sezony drobné zdravotní problémy. A tak trenéři povolali i Petra Štochla, který v reprezentaci odchytal více než dvě stovky zápasů.

Teď možná udělá za kariérou v národním týmu definitivní tečku, ale v Berlíně bude chytat dál, smlouvu má do léta 2018. A pak?

To zatím není jisté. „Nicméně se chci vrátit domů do Plzně a být neustále v házené aktivní. V jaké formě, to ještě ale není jasné, nechávám zatím otevřené všechny varianty,“ naznačil pro Handball+.